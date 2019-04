Er ist einer der "jungen Wilden", die beim Landesligisten SV Blau-Weiß Bornreihe bleiben: Loris Menger (rechts). (Tobias Dohr)

Bornreihe. Die Frage erübrigt sich bei Saša Pinter. Wenn der Trainer des SV Blau-Weiß Bornreihe die Bedeutung der kommenden Heimpartie gegen die SV Drochtersen/Assel II (Sonntag, 15 Uhr) auf einer Skala von eins bis zehn einordnen müsste, dann würde er sich für die Zahl zehn entscheiden. Man kann das gut nachvollziehen. Schließlich ist es das Aufeinandertreffen des Elften und Zwölften, es geht für beide Mannschaften in der Fußball-Landesliga um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der Haken an der Sache: Für Saša Pinter ist jedes Spiel quasi eine Zehn. In diesem Zusammenhang ist es für ihn eher zweitrangig, wer auf der anderen Seite des Platzes steht. „Wir wollen uns nicht am Gegner orientieren“, bekräftigt der Bornreiher Coach.

Wie die Spiele enden, dafür sei vor allem seine Mannschaft verantwortlich, führt Saša Pinter weiter aus. „Wir sind der Faktor, der über Sieg und Niederlage entscheidet.“ Ein Unterfangen, das zuletzt nicht so gut klappte. Nach zwei Siegen in Folge musste der Landesligist zuletzt eine klare 0:4-Schlappe beim SV Ahlerstedt/Ottendorf einstecken. Vor allem in der ersten Halbzeit ließ das Bornreiher Spiel zu wünschen übrig, weshalb Pinter die Niederlage – auch wenn sich sein Team zwischenzeitlich gesteigert hatte – als verdient umschreiben musste.

Die Niederlage gegen Ahlerstedt war aber noch insofern zu verschmerzen, als sie gegen ein Top-Team der Liga zustande gekommen war. Nicht auszudenken, die Bornreiher gingen wieder leer aus. Dann würden sie wieder auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz rutschen und somit unfreiwillig in größere Bredouille geraten. „Was mich letztes Mal gestört hat und auch generell stört, ist die fehlende Konstanz. Wir hatten auch gegen Ahlerstedt gute Phasen, aber eben nicht über das gesamte Spiel hinweg. Deswegen sage ich: Wir sind der Faktor. Ich hoffe auch, dass wir das gegen Drochtersen zeigen werden“, erklärt Pinter.

Trainerwechsel beim Gegner

Die Bornreiher treffen dabei auf ein Team, bei dem sich vorrangig die Frage stellt, wie stark es ist. „Man weiß nie, was man bekommt“, unterstreicht Saša Pinter. Er vermutet, dass der kommende Gegner Verstärkung aus der Regionalliga-Elf erhalten wird. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus groß. „Dem Verein wird viel daran liegen, die Zweite in der Landesliga zu halten“, sagt der Trainer. Zwar ist die Spielvereinigung mit drei Siegen und einem Unentschieden bestens in das neue Jahr gestartet, danach setzte es aber drei Niederlagen in Folge. Das blieb nicht ohne Konsequenzen: Unter der Woche trennte sich der Verein nämlich mit sofortiger Wirkung von Hannes Schulz und präsentierte mit Lars Hagemann, der das Team zur neuen Saison ohnehin übernommen hätte, prompt seinen Nachfolger. Und welche Wirkung ein Trainerwechsel haben kann, ist hinlänglich bekannt.

Die Bornreiher sind also gewarnt und womöglich noch mehr gefordert als ohnehin schon. Unsicher ist, ob sie dabei auf Nils Gresens zurückgreifen können. Er plagt sich mit Adduktorenproblemen herum, sein Einsatz ist fraglich. Zudem fehlt Philip Bähr urlaubsbedingt, dafür ist Torben Poppe wieder dabei.

Zur Sache

Acht weitere Zusagen aus dem aktuellen Kader

Der SV Blau-Weiß Bornreihe ist in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit ein großes Stück weitergekommen. Wie Teammanager Alexander Küstner mitteilte, haben nun acht weitere Akteure ihre Zusage für die Serie 2019/2020 gegeben. Mit Hendrik Lütjen, Anil Morkan, Alexander Huhn und Kevin Sammann haben vier überaus erfahrene Akteure ihr Ja-Wort gegeben. Demgegenüber stehen die „jungen Wilden“, wie Alexander Küstner sie nennt: Loris Menger, Jeremy da Rocha Nunes, Pascal Kranz und Martin Küstner werden ebenfalls bei den „Moorteufeln“ bleiben. An Loris Menger hatte unter anderem auch der FC Hagen/Uthlede ein großes Interesse, Kevin Sammann stand beim Rotenburger SV ziemlich hoch im Kurs. Auch ein Hendrik Lütjen und Anil Morkan waren erfahrungsgemäß heiß begehrt. Am Ende haben sie sich dennoch alle für die Blau-Weißen entschieden. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass diese Spieler nun alle bei uns bleiben“, sagte Alexander Küstner. Den Abgang von Artur Degtjarenko zum FC Oberneuland konnte der Teammanager jedoch nicht verhindern. „Wir haben sehr um Artur gekämpft, aber er hat sich am Ende für die sportliche Perspektive mit dem DFB-Pokal und der Regionalliga entschieden“, sagte Küstner.