Jessica Weiland bietet beim TSV St. Jürgen Kinder-Yoga an. Jede Stunde ist dabei anders aufgebaut. "Die Kinder sollen im Vorfeld nicht wissen, was sie erwartet", sagt die Kursleiterin. (Monika Ruddek)

Plötzlich tauchen mitten im afrikanischen Dschungel ein Gorilla und Löwe am Ufer des Flusses auf, den etwa zehn Kinder gerade auf ihrem Holzfloß mit geschlossenen Augen befahren. Yogaleiterin Jessica Weiland führt ihre jungen Teilnehmer mit leiser Stimme durch eine Fantasie- und Entspannungsreise. Dass ihr Floß in Wirklichkeit eine Yogamatte ist und sie sich mehr als 7000 Kilometer weiter nördlich und bei geringerer Luftfeuchtigkeit in der Turnhalle Frankenburg befinden, nehmen die konzentrierten Fünf- bis Zehnjährigen kaum wahr.

Einmal pro Woche, am Montagnachmittag, ist ein solch fantasievoller Ausflug regelmäßiger Bestandteil des Kinder-Yogas beim TSV Sankt Jürgen. Nachdem Jessica Weiland bereits seit 2011 Erwachsenen beim Hatha Yoga hilft, das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist durch Bewegungen, Meditationen und Atemübungen anzustreben, fragte sie sich vor fünf Jahren, ob etwas, das Erwachsenen guttut, vielleicht für Kinder noch viel besser sein könnte. Ohnehin war es schon länger ein Wunsch der gelernten Krankenschwester, mit Kindern „zusammenzuarbeiten“, weshalb sie in Bremen an einer entsprechenden Weiterbildung für Kinder-Yoga teilnahm. Ihr Angebot wurde im Verein schnell angenommen, inzwischen ist ihr Kurs mit rund zehn Kindern praktisch voll. „Um mich auf jedes einzelne Kind einlassen zu können, würde ich bei weiterer Nachfrage eher einen zweiten Termin ins Leben rufen“, berichtet die beim Landkreis Osterholz beschäftigte und aktuell zum dortigen Impfteam gehörende Weiland.

Die Gründe, warum man ihrer Meinung nach bereits im ganz frühen Alter beim Yoga sehr gut aufgehoben ist, sind dabei vielschichtig: „Kinder leiden oft unter Leistungsdruck und Stress in der Schule. Yoga kann ihnen dabei helfen, besser mit stressbedingten Problemen umzugehen und die Wahrnehmungs- und Lernfähigkeit erheblich zu verbessern. Ein Ziel von mir“, fährt Jessica Weiland fort, „ist es, die Teilnehmer wieder in den Zustand des Kind-sein-Könnens zu bringen und sie mit Yoga dort abzuholen, wo sie sich befinden.“

Weilands letzte Äußerung mag vielleicht zunächst etwas vage klingen und doch beschreibt sie, wie unterschiedlich und individuell der Zustand oder die Probleme eines jeden einzelnen Kindes sind. Deshalb beginnt jede Sitzung zunächst mit einer Erzählminute, in der die Kinder berichten, was sie momentan beschäftigt. „Es gibt Tage, an denen manche Kinder total aufgekratzt sind, andere sind wiederum sehr erschöpft“, erklärt Jessica Weiland, „der eine ist über seine Fünf in Mathematik traurig, die andere über den Tod ihres Hamsters. Es kommt nicht selten vor, dass ich die von mir detailliert geplante Stunde nach den Berichten der Kinder und dem Ende unseres Anfangsrituals, dem gemeinsamen, dreifachen Om-Ruf, noch einmal völlig verändere und den Bedürfnissen anpasse.“

Oftmals animiert Weiland die Kinder in den ersten Minuten bei einer Übung, in der die Arme durch die etwas auseinander gestellten Beine geschwungen werden, mit einem lauten Schrei ihre negativen Emotionen rauszulassen. Auch Bewegung und der Hula-Hoop-Reifen können in der Folge dabei helfen. Ein Prinzip verfolgt die Yoga-Lehrerin jedoch immer: „Jede Stunde ist anders aufgebaut, die Kinder sollen im Vorfeld nie wissen, was sie erwartet. Das schürt durchaus eine gewisse Vorfreude. An Geburtstagen gibt es außerdem immer eine kleine Überraschung, zu Ostern und Weihnachten führen wir auch Bastelstunden durch.“

So unterschiedlich die Einheiten ablaufen, so sind es auch die Charaktere in der Gruppe. „Es gibt ganz ruhige und dann auch wieder sehr temperamentvolle Kinder“, beschreibt Weiland die Zusammensetzung, Schüchterne erlangen Selbstbewusstsein, wenn sie den Sonnengruß ansagen und sich in diesem Moment von den anderen Teilnehmern wahrgenommen fühlen. Der Kurs dient aber auch zur Behebung von Konzentrations- und Koordinationsschwierigkeiten. Einer Schlafstörung kann wiederum durch Atemübungen, bei denen die Lunge geöffnet und Sauerstoff ins Gehirn transportiert wird, begegnet werden. Das Feedback der Eltern, dass sich ihre Kinder nach der Stunde gut fühlen, sei nach Jessica Weilands Aussage auf jeden Fall außerordentlich positiv.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass man in der Vergangenheit bereits auf sie aufmerksam wurde. „Es gab tatsächlich schon andere interessierte Vereine, die versucht haben, mich abzuwerben. Aber da ich nun mal mit dem Vereinsvorsitzenden verheiratet bin, ist dies ein aussichtsloses Unterfangen“, schmunzelt Jessica Weiland, die sich für die nahe Zukunft vorstellt, an die Schulen heranzutreten und für ihr gesundheitsförderndes Angebot zusätzlich zu werben.