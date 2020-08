Kasim Uslu (am Ball) erzielte für den SC Borgfeld im Testspiel gegen den FC Verden 04 den 4:3-Siegtreffer. (Tobias Dohr)

Borgfeld. „Siege sind immer wichtig“, meint Lutz Repschläger. Die Aussage überrascht wenig. An seiner Stelle hätte wohl jeder andere Trainer ähnlich geantwortet. Es ist ein Satz, der quasi zum Vokabular jedes Trainers gehört. Für den SC Borgfeld, für den Lutz Repschläger sportlich verantwortlich zeichnet, gilt der Ausspruch in diesen Tagen aber ein bisschen mehr als sonst. Dieses 4:3 (3:2), das der Fußball-Bremen-Ligist am Dienstagabend gegen den niedersächsischen Landesligisten FC Verden 04 eingefahren hat, war nicht nur der erste Sieg im vierten Testspiel, es war zugleich die Generalprobe für das seit Monaten heiß erwartete Pokal-Halbfinale gegen den FC Oberneuland (Anpfiff Sonntag, 15 Uhr). Eine gelungene dazu.

Dieser Aspekt sei freilich nicht unwichtig, erklärt der Borgfelder Coach. Auf der anderen Seite aber nicht unbedingt existenziell. Egal, wie das Spiel ausgegangen wäre – auf die Grundeinstellung für das „Spiel des Jahres“ gegen den Regionalligisten vom Vinnenweg hätte dies keine Auswirkungen gehabt. Ein Testspiel ist eben noch ein Testspiel. Und ein Pokalspiel – ein Pokalspiel. Kurzum: nicht miteinander vergleichbar.

Dabei konnte sich Lutz Repschläger nicht einmal ein aktuelles Bild vom finalen Auftritt seiner Mannschaft machen. Der Borgfelder Coach weilte zeitgleich auf einer Fortbildung in Güstrow, um seine DFB-Jugend-Elite-Lizenz zu verlängern, die nun für drei weitere Jahre gültig ist. Das Versäumte will er aber nachholen – per Video. Es ist Usus beim SC Borgfeld, jedes Spiel aufzuzeichnen. Die Analyse der Partie wird also noch folgen. Eine erste gab es aber bereits unmitelbar nach Spielende im Gespräch mit Co-Trainer Joerg Dickmanns. Dort gab es in erster Linie festzuhalten, dass das Offensivspiel noch ausbaufähig ist – trotz der vier erzielten Tore. Und dennoch wollte Lutz Repschläger nicht unerwähnt lassen, „dass man vier Tore gegen einen Landesligisten erst einmal erzielen“ müsse.

Die Borgfelder wurden zunächst allerdings kalt erwischt. Bereits nach zwei Minuten gerieten sie durch einen Treffer von Verdens Toni Fahrner in Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Gastgeber aber besser in die Partie – und wurden dafür ziemlich schnell belohnt, als Khalil Maarouf goldrichtig stand und eine Hereingabe zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwertete (12.). Die Begegnung gestaltete sich im weiteren Verlauf ausgeglichen, ehe Noah Meixner den SC Borgfeld erstmals in Führung brachte. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld köpfte er zum 2:1 ein (35.).

Die Freude währte allerdings nur kurz. Denn nur fünf Minuten danach markierte Mattes Thölke mit einem platzierten Fernschuss aus 20 Metern den Ausgleich (40.). Die Borgfelder ließen sich davon aber nicht weiter beirren und markierten nach einer zu kurz geratenen Abwehr durch Khalil Maarouf umgehend die neuerliche Führung zum 3:2-Pausenstand (41.).

Mit Wiederbeginn schien es torreich weiterzugehen, markierte Verdens Moritz Schmökel doch den raschen Ausgleich (51.). Im weiteren Verlauf neutralisierten sich jedoch beide Mannschaften. Das Spiel blieb derweil intensiv – und fand schließlich doch noch seinen Sieger, als der eingewechselte Kasim Uslu das entscheidende 4:3 erzielte.

Weitere Informationen

SC Borgfeld - FC Verden 04 4:3 (3:2)

SC Borgfeld: von Hallen; Wenzelis, Becker, Meixner, Jordan, Jaeger, Eichler, Lange, Maarouf, Brandes, Meyer (eingewechselt: Uslu, Eichler, Gehle)

Tore: 0:1 Toni Fahrner (2.), 1:1 Khalil Maarouf (12.), 2:1 Noah Meixner (35.), 2:2 Mattes Thölke (40.), 3:2 Khalil Maarouf (41.), 3:3 Moritz Schmökel (51.), 4:3 Kasim Uslu (85.) DSC