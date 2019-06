Uwe Armschat hat Sambo in die Kampfsportsparte des TV Falkenberg integriert und kürzlich eine Kooperation mit dem ukrainischen Landesverband vereinbart. (Dennis Schott)

Falkenberg. Er musste gar nicht lange überlegen. Oder besser gesagt: Uwe Armschat kam erst gar nicht dazu, als er von Großmeister Anton Weinberger bei einem Besuch der Sambo-Abteilung des TV Falkenberg in der Ukraine zum 2. Vorsitzenden des sogenannten Sambo-Meister-Kollegiums berufen wurde. Wem dies widerfährt, der fragt nicht lange nach, „man macht es einfach“, bekräftigt der 63-Jährige. Also ist Uwe Armschat seit Kurzem nicht nur langjähriger Trainer und Leiter der Kampfsportabteilung des TVF, sondern zusätzlich noch in einer übergeordneten Organisation vertreten. „Und das auch sehr gerne“, wie er sagt.

Uwe Armschat bezeichnet es als „eine Ehre“, dieses Amt nun ausfüllen zu können – so überraschend seine Berufung auch kam. Denn eigentlich war der erfahrene Kampfsportler mit seinen Sambo-Schülern ans Schwarze Meer gereist, um die letzten offenen Fragen des Kooperationsvertrages mit dem ukrainischen Landesverband zu klären. Die künftige Zusammenarbeit beinhaltet unter anderem einen gegenseitigen Austausch in der Schulungs- und Trainingsarbeit sowie die Durchführung von Wettkämpfen.

Von den Besten lernen

Außergewöhnlich ist es allemal, dass ein kleiner Verein aus dem Landkreis Osterholz, in dem etwa 90 Mitglieder Kampfsport betreiben, davon 30 Sambo, eine Kooperation mit dem ukrainischen Verband eingeht. Sinn macht das Ganze – der großen Entfernung zum Trotz – aber durchaus. Die Ukraine zählt gemeinsam mit Russland quasi zu den Erfindern dieser Kampfsportart, die sich aus vielen unterschiedlichen Stilen zusammensetzt. Mit dem Verband vor Ort eine Kooperation einzugehen, bedeutet im Umkehrschluss, von den Besten zu lernen. „Das kann man so sagen. Es haben sich auch einige Sambokas in Europa gegründet, aber die haben zu einem Großteil alle dort gelernt“, erzählt Uwe Armschat.

Aber wie ist es überhaupt dazu gekommen? Die Verbindung in die Ukraine kam über Anton Weinberger, der 1977 die damalige Sowjetunion verließ und 1984 in Worms zum ersten Mal Sambo öffentlich gemacht hat, zustande. Daraus hat sich das Sambo-Master-Kollegium gegründet. Auf einem Lehrgang vor etwas mehr als zehn Jahren hat Uwe Armschat den Großmeister kennengelernt. „Ich hatte zu dieser Zeit zwar schon lange Kampfsport betrieben, wollte mich aber umorientieren und etwas an die Realität Angepasstes machen. Wir haben uns getroffen, und seitdem arbeiten wir zusammen“, erklärt Uwe Armschat. Der Spartenleiter erhofft sich dadurch einen Entwicklungsschub für seine Schüler. „Es wird dort härter trainiert. Die Techniken sind gleich, aber in puncto Motivation und Einstellung wird etwas anders gearbeitet“, erklärt der 63-Jährige und ergänzt: „Wichtig ist, zu wissen, was man kann. Oder was man nicht kann. Das kriege ich dort gezeigt. Es ist eine etwas andere Herangehensweise als hierzulande, unter anderem mit autogenem Training. Außerdem sind die Trainingsmöglichkeiten dort wesentlich besser.“ Die Kooperation befinde sich gegenwärtig zwar noch in den Kinderschuhen, „aber wir sind frohen Mutes, dass wir im Sambo weiterkommen“, erzählt Armschat.

Die noch recht unbekannte Kampfsportart mache langsame Fortschritte, um präsenter zu werden, sagt der Falkenberger Meister. Der Zuspruch steige langsam, aber stetig. Doch nicht für jeden eigne sich Sambo. Der 63-Jährige spricht in diesem Zusammenhang von „faulen Äpfeln“. „Ich habe schon mal Leute rausgeschmissen, die nicht verstanden haben, weshalb man Kampfsport betreibt“, sagt er. Sambo sei reiner Selbstschutz und gerade für Menschen, vor allem Kinder, mit geringem Selbstvertrauen eine gute Sache. „Es kommen auch welche, die in der Schule gemobbt oder angegriffen werden. Bei uns können sie Techniken lernen, um sich in solchen Situationen besser zu wehren.“ Dank der Kooperation künftig vermutlich besser als je zuvor.