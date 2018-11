Lilienthals Fabian Lübsin glänzte beim 3:1-Sieg als Doppeltorschütze. (Christian Kosak)

Lilienthal. Es sah zunächst gar nicht danach aus, dass der SV Lilienthal-Falkenberg sein Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 mit 3:1 Toren gewinnen würde. Den Gästen vom SV Ippensen gehörte ganz klar die Anfangsphase. Folgerichtig lagen sie auch verdient mit 1:0 (7.) vorn. Das hatte sich bald angekündigt. Mit langen Bällen auf die schnellen Spitzen Dennis Klindworth und Jannik Klein überwand Ippensen Raum und Gegner. Der Führungstreffer allerdings gelang Sebastian Fricke aus dem Rückraum mit einem sogenannten zweiten Ball.

„Wir haben 20 Minuten gebraucht, um uns auf die Spielweise von Ippensen einzustellen“, räumte Lilienthals Trainer Manuel Weinrich ein, „aber dann haben wir die Sache souverän gelöst.“ Und die Verwertung der Torchancen war ihm insgesamt verbesserungswürdig: „Das 3:1 muss viel früher fallen, dann ist Ruhe im Karton.“ Erst einmal aber musste das 1:1 her. Was eine ganze Weile dauerte. Offensiv fand der SV Lilienthal-Falkenberg fast gar nicht statt. Der Ausgleichstreffer aber entschädigte für alles. Es war ein Geniestreich von Bertrand Bingana: Aus halblinker Position überwand er Torwart Florian Krause mit einem Distanzlupfer ins lange Eck (40.).

Das 1:1 war sozusagen der Brustlöser für die Gastgeber. Ippensens Anfangsschwung war längst erlahmt. Lilienthal übernahm immer mehr die Spielkontrolle, kam zu Chancen, weil die Mannschaft auch öfter über die Flügel kombinierte. Das 2:1 zum Beispiel entstand über die linke Flanke. Dort hatte Marc Gaber Raum und Situation schnell erkannt. Mit den Worten „steck durch“ forderte er den Ball, zog steil davon und legte am Ende quer vors Tor für Fabian Lübsin. Der verwandelte aber erst im Nachschuss (52.). Zunächst hatte Keeper Krause den Ball nämlich abprallen lassen.

Die Chancen der Gastgeber häuften sich: Aber Kai Kansmeyer, Bingana oder Marvin Buscher scheiterten am Gästetorwart. Einen Schreckmoment hatten die Platzherren auch zu überstehen. Junior Chi Njuche war ein Handspiel im Strafraum unterlaufen. Ippensens Dennis Klindworth schnappte sich die Kugel, lief an, zielte flach – und fand in Torwart Konstantin Gaber seinen Meister (73.). Der SV Ippensen verzeichnete da ein kleines Zwischenhoch und hatte sogar die Riesenchance zum 2:2. Nils Klindworth hatte mit dem richtigen Timing Dennis Klindworth steil geschickt. Der zog allein aufs Tor zu – und schoss vorbei (79.). Ähnliches passierte auf der anderen Seite Daniel Kruse bei seinem Punktspieldebüt: Er schloss überhastet ab.

Die Gastgeber fanden schnell ihren Rhythmus wieder, zeigten sogar einige schöne Kombinationen, wobei Nils Koehle in seiner Rolle als Ballverteiler und auch im Eins-gegen-eins einige überzeugende Szenen bot. Die schönste freilich war erst in Minute 88 zu erleben. Der 23-Jährige dribbelte bei einem schnellen Gegenstoß aus dem Mittelfeld an Ippensens Jannis Klindworth vorbei und legte am Strafraum quer für Fabian Lübsin, der nur noch einzuschieben brauchte. Für den Vorbereiter hatte Trainer Manuel Weinrich dieses Lob parat: „In der Bezirksliga kann das keiner besser als Nils.“