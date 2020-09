Wenn der neue Trainer des FC Hansa Schwanewede, Timo Schneider, über die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison seiner Mannschaft spricht, hebt er immer wieder eines hervor: den gestärkten Zusammenhalt im Team. Schneider ist nämlich durchaus „positiv überrascht“ von der guten Stimmung. Jeder habe in den Einheiten voll mitgezogen und dementsprechend sei seine Mannschaft als absolute Einheit aufgetreten.

Dies habe Schneider vor allem in jenen Testspielen ausgemacht, in denen es nicht so passte: „Gerade im Spiel gegen Ottersberg (2:7 Niederlage, Anm. d. Red.), als es in der ersten Halbzeit nicht gut lief und wir 1:5 hinten lagen, haben wir in der zweiten Halbzeit gut dagegengehalten.“ Auch im „wilden“ Testspiel gegen Aschwarden, das mit 6:5 gewonnen wurde, haben die Schwaneweder einen 0:2-Rückstand verkraftet. „Das zeigt ja, dass die Jungs füreinander da sind“ sagt Schneider.

Aber nicht nur der Zusammenhalt stimmt, auch vom Spielerischen her habe das Team einen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem die Ballstafetten im Spielaufbau seien sicherer geworden. Schneider ist sich aber sowieso der Qualitäten seines Teams bewusst: „Ich weiß, dass meine Jungs kicken können“, so der Hansa-Trainer.

Wenn man Schneider darauf anspricht, wer die Gewinner der Vorbereitung sind, zögert der Coach nur kurz. „Eigentlich kann ich keinen rausheben, weil alle mitgezogen haben. Und eigentlich möchte ich das auch gar nicht so gerne“, so Schneider, der „durchweg zufrieden“ mit seinen Spielern ist – und prompt wieder auf den Zusammenhalt verweist. Dennoch kam der neue Trainer nicht um Mittelfeldspieler André Ziegenbein herum, der aus der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde und positiv überrascht habe.

Aber auch Daniel Gaese habe eine „tolle Einstellung“ gezeigt. Zudem freute sich Schneider über Niels Abend, der eigentlich schon als Abgang feststand, aufgrund der Corona-Krise nun aber doch die Vorbereitung absolvieren konnte und im kommenden Halbjahr zur Verfügung stehen wird. Außerdem waren der Rechtsverteidiger Niklas Esen und der ebenfalls aus der Reserve aufgerückte Mirco Hahnfeld positive Erscheinungen.

Denkt man an den letzten Schwaneweder Sommer, war dort nach der Meisterschaft in der Kreisliga Osterholz und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga eine ganze Menge Euphorie zu spüren – und diese ist nun keineswegs verflogen, auch wenn es sich jetzt ein wenig anders anfühlt: „Grundsätzlich sind die Jungs reifer geworden, und sie wissen jetzt ja auch, was dort auf sie zukommt“, so Schneider. In den Trainingseinheiten gehe es „ganz schön zur Sache“ und die Spieler seien „heiß und haben Bock“. Zusammengefasst würde Schneider die Vorfreude aber als eine „gesunde Euphorie“ bezeichnen.Die Formulierung eines konkreten Saisonziels bezeichnet der Hansa-Trainer nach kurzem Nachdenken als „schwierig“. Schneider betont, dass er in erster Linie eine Saison ohne irgendeine ungeplante Unterbrechung spielen möchte. Zum anderen hänge das Abschneiden einer Mannschaft immer von mehreren Faktoren ab, wie dem Saisonstart und möglichen Verletzungen. „Ich würde mir aber natürlich wünschen, dass wir jetzt erst mal unter die ersten Fünf kommen“, so der Coach, der zumindest relativ schnell nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte.

Auch zur Staffeleinteilung hat Schneider sich Gedanken gemacht: „Vielleicht wäre es besser gewesen, die Staffeln auszulosen, um etwas mehr Mischung zwischen den Landkreisen zu haben.“ So würde man andere Sportplätze sehen und neue Zuschauer kennenlernen. Andererseits habe man nun viele Derbys. Und spätestens im Frühjahr soll es dann ja auch andere Gegner geben.

FC HANSA SCHWANEWEDE

Zugänge: Mirco Hahnfeld, Daniel Gaese, André Ziegenbein (alle eigene Zweite), Veton Maliqi (eigene Dritte), Sipan Ali (Dorstfelder SC, Dortmund), Tristan Geier (Eintracht Aumund), Jan Münster (U19 TSV Meyenburg)

Abgänge: Jendrik Seebeck (eigene Ü32), Nick Stellmann (SV Aschwarden), Mamadou Sow (KSV Vatan Sport), Dominic Ponty (FC Hambergen)

Restkader: Yannick Sachau, Jerome Schröder; Niels Abend, Malte Schulze, Shaban Shabanaj, Steffen Sonnenburg, Niklas Esen, Chris Ziegenbein, Alessandro Kray, Sebastian Meyer, Jannis Feldkamp, Jan-Moritz Höler, Felix Hoppe, Phillip-Malte Barnat, Emil-Finn-Johannes Tepper, Jonas Neumann, James Saah Josiah

Trainer: Timo Schneider

Torwarttrainer: Markus Schobert

Meisterschaftsfavoriten: FC Hambergen, Heeslinger SC II

Saisonziele: Eine gute Saison spielen – und diese hoffentlich zu Ende spielen