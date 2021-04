Auf Duelle wie gegen den Hamburger SV II müssen die Borgfelder B-Junioren um Noel Olszak (rechts) seit Monaten verzichten. Die Chancen auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga stehen jedoch gut. (Dennis Schott)

Borgfeld. Ein bisschen sitze man zwischen den Stühlen, sagt Dirk-Jochen Beckmann. „Das sind Begleitumstände, die der Pandemie geschuldet sind“, ergänzt der 2. Vorsitzende des SC Borgfeld. Denn während in Niedersachsen viele Vereine durch den Abbruch der Fußball-Saison bereits Klarheit haben, sieht es für die Borgfelder anders aus. Sie müssen vor allem bei ihren Jugend-Leistungsmannschaften mehrgleisig planen. Doch die Wümme-Kicker sind auf alle Szenarien vorbereitet – und werden bereits am Sonntag mit den Sichtungen für ihre U17-Mannschaft beginnen.

Auf die Frage nach Verbands- oder Regionalliga-Zugehörigkeit können die Borgfelder derzeit keine Antworten liefern, und auch die Verbände halten sich noch bedeckt. Der Bremer Fußballverband (BFV) etwa hat einen Re-Start des Spielbetriebs bei den Junioren im Juni in Aussicht gestellt. Gelänge das nicht, könne man mittels der Quotientenregelung die Serie dennoch werten, da mehr als die Hälfte der Spiele ausgetragen worden seien.

Das ist vor allem für die Borgfelder C-Junioren interessant. Die Mannschaft von Simon Mawn hat bis zur Unterbrechung alle sechs Partien gewonnen und führt die Verbandsliga an. „Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass wir bereits klare Verhältnisse haben“, sagt Beckmann. Er verstehe aber auch, dass der Verband an einer sportlichen Lösung festhalte, „solange eine Fortführung im Bereich des Möglichen ist“. Sorgen macht er sich sportlich nicht. Den Titel traut der 2. Vorsitzende der Mannschaft zu. Doch erst einmal heißt es: ausharren.

Auch in der Hinsicht, ob es überhaupt Aufsteiger gibt. Borgfelds Sportlicher Leiter Heinrich Marschollek geht von einer Annullierung der Regionalligasaison aus. Die zeichnet sich nach einer Sitzung des Verbandes von Donnerstagabend mehr und mehr ab: Die Herren-Regionalligisten sprachen sich während einer Videokonferenz mit dem Spielausschuss für einen Abbruch aus – nach Willen der Vereine ohne Auf- und Absteiger. Die Entscheidung fällt das Präsidium. Ob dieses Vorgehen Symbolcharakter für die Jugendligen hat? „Mannschaften den Aufstieg zu verwehren, halte ich für das falsche Signal. Die Jungs haben dafür gearbeitet“, sagt Marschollek. Er geht davon aus, dass die U15 in der kommenden Serie in der Regionalliga spielen wird. Die Staffel mit dann womöglich 22 Mannschaften könne man wie bei den Herren in dieser Saison zunächst teilen.

Anders ist die Situation bei der U17. Der SCB rangiert im Regionalliga-Mittelfeld, an eine Wertung der Serie ist bei maximal drei Partien, die die Klubs ausgetragen haben, im Falle eines Abbruchs kaum zu denken. „Deshalb sind wir entspannt“, betont Beckmann. Zwei Jugendmannschaften in der Regionalliga, das würde den Verantwortlichen gefallen. „Wir scheuen diese Aufgabe nicht. Im Gegenteil. Bei der U15 ist es gewollt. Und wir würden gern auch noch die U19 in der Regionalliga haben“, sagt er. Das ist Teil des Konzeptes, dem sich die Borgfelder verschrieben haben. „Wir wollen diese Durchgängigkeit schaffen“, bekräftigt Marschollek, dass von der U15 bis U19 Regionalligafußball bei den Wümme-Kickern gespielt werden soll.

Wie schnell das geht, ist noch offen. Klar scheint nur: Die U19 dürfte es als Sechster der Verbandsliga nicht mehr schaffen. Wichtiger aus Vereinssicht ist ohnehin, dass die Rahmenbedingungen geschaffen sind, um mit mehreren Mannschaften dauerhaft auf diesem Level zu spielen. Der Verein sei sich mit dem Leistungstrainerteam größtenteils einig, „da werden wir uns eher noch breiter aufstellen“, so Beckmann. Der SCB sei weiter als vor wenigen Jahren, als er dem Aufstieg der U15 in die Regionalliga einen Riegel vorschieben musste. „Wir hätten es damals nicht stemmen können“, so Beckmann. Dank des zweiten Kunstrasenplatzes, aber auch aufgrund des gewachsenen Media- und Marketingpakets sei Borgfeld nun bereit für durchgängig hohes Niveau. „Die Strukturen sind mitgewachsen“, verdeutlicht Beckmann.

Allerdings bleiben Fragen offen. Wie plant der Verein für die kommende Serie im Jugendfußball? Scouting war in den vergangenen Monaten kaum oder gar nicht möglich, die Pandemie erlaubt darüber hinaus kein normales Sichtungstraining. Doch auch darauf sind die Borgfelder eingestellt: Sie werden am Sonntag mit den Sichtungen für ihre U17 beginnen, verrät Marschollek. Alsbald sollen auch die Einheiten für Kandidaten für die U15 folgen. Die Wümme-Kicker sind also gerüstet für alle (Regionalliga-)Fälle.