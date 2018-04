Lars Rieken und der FC Worpswede durften sich am Ende über ein schmeichelhaftes Remis freuen. (Christian Kosak)

Worpswede. Es war ein schmeichelhaftes 2:2 (0:1)-Remis des FC Worpswede in der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den SV Ippensen. Alpha Fadiga verhalf den Künstlerdorf-Kickern durch ein Tor in der Nachspielzeit noch zu einem schon abgeschriebenen Punktgewinn im Abstiegskampf. Dem Trainer des FC Worpswede lag es kurz nach dem Abpfiff fern, etwas großartig schönzureden. „Es war eine mega-schlechte Leistung von uns. Super-unkonzentriert, viele Fehlpässe und falsches Stellungsspiel“, fand Sven Vorburg klare Worte.

Ippensen hatte sich die Punkteinbußen selbst zuzuschreiben. Der Gast versäumte es, vorher den Sack zuzuschnüren. „Der Gegner hatte viele Chancen“, vermisste Sven Vorburg die Stabilität im Deckungsverband. Der Trainer des FC Worpswede musste ein Verlegenheitsteam aufbieten. Mit Bartosz Hölscher, Pepe Diomande, Eric Kientega, Jan-Henrik Kück, Hendrik Meinhardt und Lukas Rodenburg fehlten einige Akteure der Stammformation. Mit Ivo Kiekhöfer hütete für Bartosz Hölscher der etatmäßige Torwart der Reservemannschaft den Kasten. Ivo Kiekhöfer gab bei beiden Gegentoren eine unglückliche Figur ab.

Der SV Ippensen gab der Partie über weite Strecken die Impulse. Dennis Klindworth erzwang per Direktabnahme nach vorherigem Lattentreffer von Marcel Gerken die Gäste-Führung (15.). Jannis Klindworth verpasste mit einem 25-Meter-Freistoß, der gegen die Latte klatschte, die 2:0-Pausenführung des SV Ippensen (45.). Worpswede tauchte nur sporadisch vor dem Gäste-Gehäuse auf. Luca Liebscher, der als gut mitspielender Gäste-Torwart auftrat, musste bis zur Pause nur einmal gegen Valentin Alexeew parieren (25.).

Viel Sand im Getriebe

Der SV Ippensen setzte sich kurz nach dem Wechsel mit 2:0 ab. Dennis Klindworth umkurvte Ivo Kiekhöfer und schob seelenruhig ein (47.). Der Angriffsmotor des FC Worpswede stotterte bis in die Schlussphase hinein. Mario Bolduan weckte dann noch einmal die Lebensgeister. Der Kapitän packte den Hammer aus, verkürzte mit einem fulminanten 22-Meter-Schuss genau in den Winkel auf 1:2 (77.). Der Schachzug, mit Marcel Helm einen weiteren Stürmer zu bringen, trug für die Grün-Weißen noch Früchte. „Innenverteidigung“, flachste Co-Trainer Florian Neumann am Spielfeldrand zur Position des Ex-Seebergers. Ebenjener Marcel Helm leitete mit einem Freistoß das 2:2 ein. Alpha Fadiga verlängerte den Ball zum Entsetzen der Gäste in die Maschen (90.+1). „Das Gegentor darf natürlich nicht fallen. Die Worpsweder haben sonst nichts hinbekommen. Das ist so ärgerlich“, fasste SVI-Spielertrainer Sebastian Burfeind das Remis am Weyerberg zusammen.