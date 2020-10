Worphausen. „Wir hätten in den ersten zehn Minuten schon 3:0 führen müssen“, verwies Gäste-Trainer Hassan Jaber allerdings auf einige ausgelassene Torchancen.

Später wurde es für den Favoriten aber noch einmal richtig eng. Peer Wehking (58.) und Tim-Ove Diekmann (63.) brachten den Titelanwärter mit 2:0 auf Vordermann. Peer Wehking bugsierte einen Freistoß von Yannik Niemann per Kopfball in die Maschen. Lucas Mastmeyer verkürzte per Abstauber den Rückstand für den Aufsteiger (75.).

„Wir waren wirklich dran, noch den Ausgleich zu erzielen“, bekundete Worphausens Trainer Alexander Pulliam. Torhüter Justin Kämna schaltete sich bei einem Freistoß in der Schlussminute mit in den Angriff ein. Der Freistoß der Grün-Weißen verpuffte indes im Sande. Die Gäste schaukelten so den knappen Derbysieg mit Einwechselspieler Hassan Jaber über die Zeit.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga Rotenburg Corona-Verdacht: Bülstedt geht kein Risiko ein In der Fußball-Kreisliga Rotenburg haben am vergangenen Wochenende gerade einmal drei von sieben ... mehr »

TSV Worphausen – SV Lilienthal-Falkenberg 1:2 (0:0)

TSV Worphausen: Kämna; Bonk (80. Pein), Cvetinovic, Langen, Schnaars (74. Nehls), E. Mastmeyer, Thiel (63. Schupp), Knaack, L. Mastmeyer, Meyer, Mittelhäußer (55. Mehrtens)

SV Lilienthal-Falkenberg: Haar; Deismann, Markowsky, Schlüter, Isselbächer, Kansmeyer, Wehking, F. Lübsin (40. Niemann), Schmid (40. Diekmann), Raho (61. Sengül), C. Lübsin (75. Jaber)

Tore: 0:1 Peer Wehking (58.), 0:2 Tim-Ove Diekmann (63.), 1:2 Lucas Mastmeyer (75.)

Schiedsrichter: Malte Böschen (FC Hambergen)