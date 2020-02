Stand jetzt wären die Tischtennis-Damen des FC Hambergen, hier mit Lilly Küstner (l.) und Stefanie Nolte, gerettet. Angesichts eines ausgeglichenen Feldes dürfen sich die „Zebras“ darauf aber nicht ausruhen. (SANDRA Brockmann)

Landkreis Osterholz. Wohl kaum eine Tischtennis-Liga bietet im Tabellenkeller derzeit so viel Spannung wie die Landesliga der Damen. Gleich fünf Teams trennen lediglich zwei Punkte voneinander und müssen akut zittern. Das Momentum besitzt dabei aktuell die TuSG Ritterhude II, die nach einem 8:5-Pflichtsieg beim Schlusslicht TSC Steinbeck/Meilsen die Lücke geschlossen hat. Eine gegensätzliche Entwicklung nimmt parallel der FSC Stendorf, der beim Spitzenreiter TSV Lunestedt II mit 0:8 unter die Räder kam. Auch der FC Hambergen verpasste mit dem 3:8 beim TSV Germania Cadenberge eine Überraschung deutlich.

TSC Steinbeck/Meilsen – TuSG Ritterhude II 5:8: Die Gäste hielten dem enormen Druck stand und holten die zwei fest eingeplanten Zähler. Dabei wurde ihnen die Aufgabe sogar deutlich erschwert, da Steinbecks Nummer eins Blanca Gomez erst zum dritten Mal in dieser Saison mitwirkte. Gegen die unkonventionelle Spielweise von Kerstin Schröder merkte man ihr allerdings die fehlende Matchpraxis an, sodass die TuSG gleich in der Anfangsphase einen „Big Point“ auf ihrer Seite verbuchte. Zudem konnten sich die Gäste auf Bianca Hampel verlassen, die ihr Team mit drei souveränen Erfolgen förmlich mitriss. Zur Matchwinnerin avancierte allerdings Tanja Thies. Die starke Aufschlägerin blieb im unteren Paarkreuz ohne Satzverlust und entzauberte im letzten Match des Tages zudem etwas überraschend Abwehrspielerin Kristina Rosenberger, die im Vorhand-Angriff zu fehlerhaft agierte. Die Hammestädterinnen konnten dadurch die drei Niederlagen von Cornelia Kuhangel kompensieren. Ihr merkte man die Unsicherheit nach vielen Verletzungen in den letzten Monaten an. „Dann kommt auch noch Unzufriedenheit hinzu, und oft fehlt der letzte Schritt zum Ball“, hatte Kerstin Schröder Verständnis für die Formkrise ihrer Mannschaftskollegin. „Wir freuen uns über den Sieg, aber die Lage ist immer noch bedrohlich. Jetzt haben wir noch vier Endspiele vor uns, die wir allesamt gewinnen, aber auch knapp verlieren können“, brachte Kerstin Schröder die Ausgeglichenheit der Liga auf den Punkt.

TSV Lunestedt – FSC Stendorf 8:0: Auch wenn die Gäste eine hohe Niederlage beim Ligaprimus eingeplant hatten, tat die Höchststrafe natürlich weh. Sogar im doppelten Sinne, denn sie belastet außerdem das Spielverhältnis des FSC, das das schwächste Team im Vergleich aller Abstiegskandidaten ist. Durch den Ausfall von Svenja Belgardt (private Gründe) ging es für den Außenseiter von Anfang an ohnehin nur um Schadensbegrenzung. Die größte Chance auf den Ehrenzähler bot sich Stendorf bereits im Doppel. Inge Kaune und Melanie Scholze wählten aber zunächst eine falsche Taktik, indem sie zu häufig angriffen. Die Umstellung auf eine passivere Spielweise kam letztlich zu spät. Im Einzel schaffte es lediglich Inge Kaune in den fünften Satz, wurde in diesem jedoch von Freia Runge mit 11:1 deklassiert. „Generell konnten wir bis zur Mitte eines Satzes ordentlich mithalten. Während dann aber bei uns der Ball oft von der Netzkante über den Tisch sprang, lief es entsprechend beim Meisterschaftsfavoriten“, berichtete Melanie Scholze. „Der Trend spricht mittlerweile gegen uns. Es ist leider nicht auszuschließen, dass es uns am Ende erwischt“, ergänzte Stendorfs Allrounderin.

TSV Germania Cadenberge – FC Hambergen 8:3: Für die „Zebras“ war deutlich mehr möglich als es das klare Resultat vermuten lässt. Alle vier Entscheidungsdurchgänge verbuchten die favorisierten Gastgeberinnen. „Es ist schade, wir haben einfach zu viele leichter Fehler gemacht“, fasste Stefanie Nolte zusammen, die niemandem in ihrer Mannschaft eine außerordentlich gute Leistung attestierte. Die drei Zähler holte der FCH in den Matches gegen Cadenberges Andrea Fürst. Joanna Hahn wirkte dabei souverän und gefestigter als in den letzten Wochen. „Wir hatten die Punkte beim Tabellenzweiten nicht einkalkuliert, deshalb sind wir nach wie vor im Soll“, relativierte die diesmal pausierende Daniela Lilienthal die Niederlage. „Allerdings dürfen wir uns auf dem momentan rettenden siebten Rang nicht ausruhen. Zwei bis drei Siege sind für den Klassenerhalt bestimmt noch nötig“, prognostizierte die 27-Jährige.

Weitere Informationen

TSC Steinbeck/Meilsen – TuSG Ritterhude II 5:8: Silar/Gaede – Hampel/Kuhangel 0:3 (8:11, 6:11, 9:11); Gomez/Rosenberger – Schröder/Thies 3:0 (11:6, 11:9, 11:5); Gomez – Schröder 0:3 (9:11, 5:11, 7:11); Rosenberger – Hampel 0:3 (8:11, 6:11, 6:11); Silar – Thies 0:3 (3:11, 8:11, 6:11); Gaede – Kuhangel 3:2 (10:12, 11:7, 11:6, 8:11, 11:9); Gomez – Hampel 1:3 (9:11, 5:11, 13:11, 9:11); Rosenberger – Schröder 3:1 (11:4, 11:8, 9:11, 11:6); Silar – Kuhangel 3:2 (7:11, 11:9, 9:11, 11:6, 11:8); Gaede – Thies 0:3 (8:11, 8:11, 8:11); Silar – Hampel 0:3 (9:11, 5:11, 5:11); Gomez – Kuhangel 3:0 (13:11, 11:9, 11:8); Rosenberger – Thies 2:3 (12:14, 14:16, 11:6, 11:9, 2:11)

TSV Lunestedt – FSC Stendorf 8:0: Gall/Deiler – Kaune/Scholze 3:2 (11:5, 7:11, 11:8, 4:11, 11:7); Runge/Hoge – Jürgens/Hinz 3:0 (11:9, 11:9, 11:8); Gall – Kaune 3:0 (11:6, 11:7, 11:8); Runge – Jürgens 3:0 (11:7, 11:7, 12:10); Hoge – Hinz 3:0 (11:7, 11:3, 11:3); Deiler – Scholze 3:1 (11:4, 12:14, 11:9, 11:7); Gall – Jürgens 3:1 (14:12, 5:11, 11:5, 11:7); Runge – Kaune 3:2 (11:7, 7:11, 11:5, 11:13, 11:1)

TSV Germania Cadenberge – FC Hambergen 8:3: Mangels/Arnfelt – Hahn/Grotheer 3:0 (11:6, 11:7, 11:7); Sietas-Schult/Fürst – Küstner/Nolte 0:3 (9:11, 6:11, 9:11); Mangels – Nolte 3:1 (5:11, 13:11, 11:4, 11:9); Arnfelt – Küstner 3:0 (11:5, 11:7, 11:8); Sietas-Schult – Grotheer 3:1 (8:11, 11:6, 11:6, 11:8); Fürst – Hahn 0:3 (5:11, 7:11, 8:11); Mangels – Küstner 3:0 (11:5, 12:10, 11:7); Arnfelt – Nolte 3:1 (6:11, 12:10, 11:8, 11:8); Sietas-Schult – Hahn 3:0 (12:10, 11:8, 11:9); Fürst – Grotheer 0:3 (7:11, 8:11, 9:11); Sietas-Schult – Küstner 3:1 (11:5, 11:9, 11:13, 11:4) FM