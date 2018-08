Nur selten war die TSG gegen den TSV Bassen so im Vorwärtsgang wie hier Wörpedorfs Jannes Werk gegen Gästespieler Jonah Schnakenberg. (Guido Specht)

Grasberg. Schmale Hausmannskost hat die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ihren Fans im dritten Saisonauftritt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 serviert. Für das Team um Betreuer Thorsten Laumert sprang mit dem 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen den TSV Bassen dabei aber immerhin ein wichtiger Punktgewinn heraus. Der Ex-Hüttenbuscher Marcel Vintiss schoss den Aufsteiger zwischenzeitlich sogar in Front.

Beim Abpfiff von Schiedsrichter Ole Mehrtens (TSV Wallhöfen) waren sich die Gäste einig. Das Unentschieden entsprach einer gefühlten Niederlage für die Grün-Roten aus dem Landkreis Verden. „Wir müssen einfach das 1:0 machen. Ich habe die Torgeilheit vermisst“, sagte Gäste-Coach Uwe Bischoff nach der für ihn unbefriedigenden Punkteteilung. Der TSV Bassen machte aus seinem optischen Übergewicht während der 90 Minuten viel zu wenig. Die Gäste setzten sich mitunter zwar in der TSG-Spielhälfte fest, ohne daraus aber Profit zu ziehen.

Häufig streuten die Bassener einen Schnörkel zu viel ein. Das Paradebeispiel dafür lieferte TSV-Neuzugang Noel Lohmann ab. Der 18-jährige Youngster versuchte noch, uneigennützig Daniel Wiechert in Szene zu setzen anstatt aus günstiger Schussbahn selbst den Abschluss zu suchen. „Mach ihn doch selbst“, kam es einem Gäste-Fan da berechtigterweise über die Lippen. Aus dem erfolgversprechenden Angriff resultierte so am Ende lediglich eine Ecke (36.). Noel Lohmann, Neuzugang vom FC Verden 04, hatte kurz vor der Pause noch einmal die Führung vor Augen.

Vintiss trifft im zweiten Anlauf

Alik Goldschmitt wendete da in höchster Not gerade noch einen Rückstand ab (44.). Der TSG-Torwart zeigte sich bereits zuvor nach einer Soloeinlage von Heiko Budelmann auf der Hut (21.). „Jetzt müssen wir explodieren“, forderte der TSG-Trainer Marco Miesner seine Offensivkräfte dazu auf, bei Konterattacken einen Gang höher zu schalten. Der zweite Durchgang begann für die Wörpedorfer verheißungsvoll. Marcel Vintiss ließ die erste TSG-Chance nach dem Wechsel nach Vorarbeit von Bernhard Linnenbaum noch liegen (47.). Dafür war Vintiss kurze Zeit später nach einem Zuckerpass von Bjarne Schnakenberg entschlossen zum 1:0 zur Stelle (49.).

Die Gäste rissen die Partie danach aber wieder relativ schnell und deutlich an sich, forderten nach einer Attacke gegen Fritz Schaarschmidt zudem vergeblich einen Foulelfmeter (59.). Mark Moffat leitete mit einem überlegten Querpass schließlich den überfälligen und längst hochverdienten 1:1-Ausgleich ein. Andre Daszenies hatte wenig Mühe, das Spielgerät aus Nahdistanz über die Linie zu befördern (65.). Das Remis schmeichelte der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf um den überragenden Abwehrchef Marc Fricke beim Abpfiff merklich. „Spielerisch ist derzeit nicht mehr möglich. Taktisch hatten wir in der ersten Halbzeit Glück, das wir das Gegentor nicht kriegen“, bemerkte Marco Miesner nach Spielende. Für den Aufsteiger steht am kommenden Sonnabend nun das wegweisende Kellerduell gegen den ebenfalls noch sieglosen ATSV Scharmbeckstotel an.