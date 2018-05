Entschied das Derby gegen Pennigbüttel mit seinen beiden späten Toren fast im Alleingang: Scharmbeckstotels Magnus Siewert. (Christian Kosak)

Scharmbeckstotel. Dank zweier später Treffer von Magnus Siewert und vor allem einer Riesenportion Glück konnte sich der ATSV Scharmbeckstotel im Derby in der Fußball-Bezirksliga 3 gegen den SV Komet Pennigbüttel mit 2:1 durchsetzen und so einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt feiern. Auch ATSV-Coach Philipp Meinke wusste im Anschluss, dass die faire Partie hätte ganz anders verlaufen können: „In der ersten Hälfte war das gut von uns, nach dem Seitenwechsel kann uns Pennigbüttel aber auch abschießen. Der Sieg ist sehr glücklich, aber genauso wichtig“, erklärte der Scharmbeckstoteler Übungsleiter.

Seinem völlig fassungslosen Gegenüber Marco Meyer fehlten dagegen beinahe die Worte: „Das ist unfassbar und sowas habe ich in meiner Karriere noch nie erlebt. Du musst dieses Spiel 6:0 oder 7:0 gewinnen und größere Chancen kannst du gar nicht vergeben. Ich bin wirklich sprachlos und kann nicht glauben, dass wir hier verlieren“, so Meyer nach Spielschluss. Der sah zwar vor allem in den ersten 25 Minuten couragierte Hausherren, die mit dem Wind im Rücken druckvoll agierten und das Spielgeschehen auch bestimmten, in der Folgezeit kamen die „Kometen“ aber immer besser in die Partie und nach einem sehr schönen Angriff auch zum Führungstreffer: Defensivspezialist Jens Wöltjen löste sich da aus der Viererkette und bediente mit einem feinen Schnittstellenpass den durchgestarteten Tobias van Bree. Der behielt nach einem Spurt bis zur Grundlinie die Übersicht, legte den Ball quer und sein Bruder Lars van Bree krönte den sehenswerten Spielzug.

Der Plan geht nicht auf

So ging es auch in die Kabinen, wo sich die abstiegsbedrohten Gastgeber viel vornahmen und mit einem offensiveren System für mehr Druck sorgen wollten. Dieser Plan misslang allerdings zunächst komplett und die Pennigbütteler kamen gleich reihenweise zu Hochkarätern. Tobias van Bree zielte zwei Minuten nach Wiederanpfiff aber freistehend am kurzen Eck vorbei, Lars van Bree traf kurz darauf nur den Pfosten. Weitere Großchancen wurden durch zu große Verspieltheit oder mangelnde Konzentration im Abschluss vergeben, ansonsten war Schlussmann Nils-Linus Sievert zur Stelle. Als der dann einmal patzte und über den Ball trat, erreichte der Pennigbütteler Chancenwucher seinen absoluten Höhepunkt: Konstantinos Katsanos gelang es in dieser Situation, das verwaiste Tor zu verfehlen und bugsierte das Leder zur Überraschung der Zuschauer nur an den Pfosten (70.). „Das war ein sicheres Tor“, waren sich auch die beiden verwunderten Trainer im Anschluss an diese skurrile Szene einig.

Diese hätte im Normalfall natürlich für die Entscheidung sorgen müssen, so kam es aber wie es kommen musste und die Hausherren erzielten aus dem Nichts den Ausgleich: Eine eigentlich verunglückte Ecke von Lucas Gley landete über Umwege bei Magnus Siewert, welcher den Ball wuchtig in die Maschen drosch (77.).

Der Glaube beim ATSV kehrte so zurück und zwei Minuten vor dem Ende wurde das Nachbarschaftsduell durch eine Kopie des Ausgleichstreffers tatsächlich noch komplett gedreht.: Diesmal war ein Eckball von Dominic Ponty der Ausgangspunkt, wieder spielten sich im Strafraum chaotische Szenen ab und wieder war Siewert am Ende zur Stelle und jagte den Ball ins Tor. So durften sich die Gastgeber über drei ganz wichtige Zähler freuen, während sich die Gäste wohl auch noch in einigen Tagen entgeistert fragen werden, wie sie dieses Spiel verlieren konnten.