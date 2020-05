Wie geht es weiter mit dem NFV-Fußball? (Frei)

Bislang war das Verhalten des Niedersächsischen Fußballverbands geradezu vorbildlich. Die Funktionäre in Barsinghausen haben sich nicht zu einer überhasteten Entscheidung drängen lassen und sich in Geduld geübt, als diese angebracht war. Zudem hat der NFV seine Vereine direkt befragt – eine Art der Basisdemokratie, die sich mancher Klub einer anderen Sportart ebenfalls von den entsprechenden Verbänden gewünscht hätte.

Die jüngste Vorstandssitzung und die nun präsentierten Ergebnisse werfen allerdings mehr Fragen auf, als dass sie Antworten bieten. Wieso taucht das von der Basis deutlich abgelehnte Szenario einer Saisonverlängerung wieder in der Liste der vier Varianten auf? Warum kann ein außerordentlicher Verbandstag in solch einer Ausnahmesituation eigentlich nicht vorverlegt werden?

Ein bisschen wirkt das alles langsam nach Kalkül. Denn eines ist ja klar: Ende Juni wird man sehr viel deutlicher abschätzen können, ob eine neue Saison überhaupt ordnungsgemäß gestartet werden kann. Sollte dem nicht so sein, dürfte der Verband auf dem Verbandstag sehr viel mehr Befürworter für seine favorisierte Variante der Saisonverlängerung finden. Und wenn es bis dahin klare Anzeichen dafür gibt, dass die Amateurfußballer im August tatsächlich ganz regulär in die neue Spielzeit starten können, wäre ein Abbruch auch den bisherigen Kritikern dieser Variante deutlich besser zu vermitteln.

Seit einer Woche dürfen die Vereine wieder trainieren. Das ist gut so. Denn es ist wichtig für das Vereinsleben, für den Zusammenhalt in den Mannschaften, für die Fitness jedes Einzelnen. Es ist und bleibt aber auch ein Risiko in einer Zeit, in der keiner wirklich vorhersagen kann, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Man mag auch jetzt noch Verständnis für das Vorgehen des Verbands aufbringen. Die Funktionäre dürfen sich aber spätestens jetzt nicht darüber wundern, wenn viele Aktive dieses Vorgehen als ein riskantes (Glücks)-Spiel auf Zeit empfinden.