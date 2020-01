Gnarrenburg/Wallhöfen/Ihlpohl. Am vorletzten Spieltag der Badminton-Bezirksliga Lüneburg Nord hat der TSV Gnarrenburg den Klassenerhalt klargemacht. Nach zwei 5:3-Erfolgen können die Gnarrenburger weder nach oben noch nach unten etwas bewegen. Die BSG Wallhöfen/Ihlpohl II hingegen muss nach einer knappen Niederlage und einem Remis weiterhin zittern, ist doch immer noch nicht klar, wie viele Absteiger es geben wird.

TSV Gnarrenburg – TuS Brockel 5:3: Für den im ersten Spiel verhinderten Christian Tiedgen sprang Sven Braasch ein. Mit einem Doppelsieg zusammen mit Stefan Meyer und einem ungefährdeten Einzelerfolg gelang Sven Baasch ein Einstand nach Maaß. „Wir sind froh, immer mal wieder auf Sven zurückgreifen zu können“, sagte Mannschaftsführerin Manuela Renken. Sie selbst war es auch, die mit einem Sieg im Doppel mit ihrer Schwägerin Ulrike Renken und einem Einzelsieg schon für die Punkte Nummer drei und vier sorgte. Stefan Meyer machte dann mit seinem Erfolg nach Anlaufschwierigkeiten im Spitzeneinzel gegen Martin Köditz den Deckel drauf.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl II – SG Fortuna Rotenburg/Waffensen 3:5: Zu Anfang verlief die Partie noch nach Wunsch der Spielerinnen und Spieler der BSG Wallhöfen/Ihlpohl II. Kempermann/Schultz siegten im Herrendoppel, und auch die Damen Anna Leu/Larissa Kück hatten keine Probleme mit ihren Gegnerinnen. In den Einzeln sollte aber dann nicht mehr viel zusammenkommen. Jale Assmus, Marven Jaskosch und Kai Kempermann verloren alle in zwei Sätzen. Youngster Jonathan Schultz erzwang im dritten Herreneinzel einen dritten Satz, verletzte sich dort aber so stark am Knie, dass an ein Weiterspielen nicht zu denken war. „Wir hoffen, dass Jonathan sich nicht zu stark verletzt hat“, sagte Mannschaftsführer Jürgen Monsees. Damit war die Partie gelaufen und der Sieg von Larissa Kück und Marven Jaskosch im Mixed nur noch Ergebniskosmetik.

SG Fortuna Rotenburg/Waffensen – TSV Gnarrenburg 3:5: Im zweiten Spiel des Tages kehrte Christian Tiedgen zurück ins Team des TSV Gnarrenburg, was den Gnarrenburgern mehr Variabilität in der Aufstellung gab. Dem 2:1 aus den Doppeln ließ Gnarrenburg dann einen hart erkämpften Sieg von Mannschaftsführerin Manuela Renken folgen. Auch Christian Tiedgen sicherte sich einen Punkt im Einzel und so konnten Ulrike Renken und Stefan Meyer im Mixed den siegbringenden fünften Punkt erspielen. „Beide Spiele waren knapp und anspruchsvoll für uns aber ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss“, gab Manuela Renken zu Protokoll und schob noch nach: „Jetzt geht es am letzten Spieltag für uns um die Goldene Ananas. Wir wollen aber die weiße Weste des feststehenden Meisters aus Zeven etwas beschmutzen.“

TuS Brockel – BSG Wallhöfen/Ihlpohl II 4:4: Der Punktgewinn gegen den Konkurrenten um den Abstieg war für die BSG Wallhöfen/Ihlpohl II eminent wichtig. „Damit haben wir Brockel zumindest auf Abstand gehalten“, sagte Jürgen Monsees und fügte bedauernd hinzu: „Es wäre aber durchaus mehr drin gewesen.“ Gleich zu Beginn hatten beide Herrendoppel im dritten Satz Matchbälle. Wäre einer davon genutzt worden, die BSG hätte wohl gewonnen und jetzt keine Sorgen mehr. Es wurden aber alle Siegchancen vergeben und so stand es statt 3:0 nur 1:2. Nur gut, dass die Einzel besser liefen und Wallhöfen/Ihlpohl dadurch zumindest ein Remis erreichte. „Am letzten Spieltag können wir aus eigener Kraft den fünften Platz halten“, sagte Jürgen Monsees.

Weitere Informationen

TSV Gnarrenburg – TuS Brockel 5:3

Braasch/Meyer – Huth/Turner 21:18, 18:21, 21:12; Wellbrock/Werner – Köditz/van den Berg 22:20, 15:21, 10:21; Manuela Renken/Ulrike Renken – Brewitz/Tietjen 21:15, 21:5; Ulrike Renken/Wellbrock – Brewitz/Huth 9:21, 11:21; Manuela Renken – Tietjen 21:9, 21:8; Werner – van den Berg 23:25, 15:21; Braasch – Turner 21:11, 21:11; Meyer – Köditz 19:21, 21:12, 21:15

BSG Wallhöfen/I. II – SG Fortuna Rotenburg/W. 3:5

Kempermann/Schultz – Bergstermann/Richter 21:10, 21:12; Teske/Monsees – Fabian Elendt/Rohdenburg 11:21, 8:21; Kück/Leu – Silke Elendt/Girod 21:3, 21:3; Kück/Marven Jaskosch – Kragge/Richter 21:17, 21:15; Assmus – Kragge 17:21, 14:21; Schultz – Fabian Elendt 21:15, 17:21, 4:21 (Aufgabe Schultz); Marven Jaskosch – Bergstermann 15:21, 17:21; Kempermann – Rohdenburg 9:21, 12:21

SG Fortuna Rotenburg/W. – TSV Gnarrenburg 3:5

Bergstermann/Richter – Tiedgen/Wellbrock 15:21, 17:21; Fabian Elendt/Rohdenburg – Braasch/Werner 19:21, 21:16, 21:17; Silke Elendt/Girod – Manuela Renken/Ulrike Renken 6:21, 8:21; Kragge/Richter – Ulrike Renken/Meyer 6:21, 8:21; Kragge – Manuela Renken 17:21, 16:21; Fabian Elendt – Wellbrock 21:10, 21:16; Bergstermann – Tiedgen 15:21, 9:21; Rohdenburg – Meyer 21:10, 21:8

TuS Brockel – BSG Wallhöfen/Ihlpohl II 4:4

Köditz/van den Berg – Monsees/Teske 21:16, 13:21, 22:20; Turner/Huth – Kempermann/Marven Jaskosch 23:25, 21:19, 22:20; Brewitz/Tietjen – Leu/Kück 19:21, 20:22; Tietjen/Köditz – Assmus/Teske 21:12, 14:21, 21:11; Brewitz – Leu 5:21, 10:21; van den Berg – Marven Jaskosch 17:21, 18:21; Turner – Monsees 21:19, 10:21, 18:21; Huth – Kempermann 21:7, 21:9 MD