Oliver Malt weiß um die nur noch vagen Chancen der BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf. (Guido Specht)

Gnarrenburg/Wallhöfen/Ihlpohl. In der Badminton-Bezirksliga Lüneburg mussten der TSV Gnarrenburg und die BSG Wallhöfen/Ihlpohl II jeweils nur ein Spiel absolvieren, da der zweite nominelle Gegner aus Rotenburg ganz kurzfristig um eine Verlegung bat. Somit spielten beide Teams nur gegen den TuS Brockel und gewannen dabei sicher.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl II – TuS Brockel 6:2: Den Grundstein zum Sieg legte der Gastgeber aus Wallhöfen und Ihlpohl schon in den Doppeln, da Kai Kempermann und Jonathan Schultz sowie auch Larissa Kück und Kirsten Zinke siegten. Diesen positiven Schwung nahm die BSG mit in die Einzel, wo sie drei Siege zum Gesamterfolg erreichte. „Vor allem unsere Youngster Jale Assmus und Jonathan Schultz haben uns viel Freude bereitet“, lobte Mannschaftsführer Jürgen Monsees. Für das deutliche Endergebnis sorgte das Mixed Larissa Kück/Kai Kempermann, die sich nach schwächerem ersten Satz dann in die Partie reinbissen und in drei Durchgängen gewannen.

TuS Brockel – TSV Gnarrenburg 1:7: Noch etwas deutlicher als Wallhöfen/Ihlpohl II zuvor siegte der TSV Gnarrenburg gegen den TuS Brockel. Gnarrenburg legte gleich zu Beginn einen 3:0-Start aus den Doppeln hin. Vor allem das erste Doppel mit Spitzenspieler Stefan Meyer und Youngster Jennis Gütter überraschte die erfahrenen Tassilo Turner und Andreas Huth und siegte deutlich in zwei Sätzen. In drei von vier Einzeln siegte der TSV Gnarrenburg dann mehr als deutlich. Einzig Jennis Gütter musste dem abgeklärten Tassilo Turner am Ende zum Sieg gratulieren. „Jennis hat wieder gut gespielt, gegen die erfahrenen alten Hasen tun sich die Jugendspieler aber immer schwer“, sagte Mannschaftsführerin Manuela Renken tröstend.

BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf – BV Verden 2:6: Auch der TSV Gnarrenburg beschwerte sich schon über die Unsportlichkeit des Verdener Herrenspielers Ivan. Auch Oliver Malt musste dies im Mixed und Einzel erfahren. Immer wieder zweifelte Ivan Entscheidungen an und gab sich äußerst unsportlich. „Das soll aber nicht als Ausrede gelten, dass wir verloren haben,“ sagte Oliver Malt und schob nach: „Das liegt zurzeit ganz klar an der Trainingsbeteiligung.“ Für Lichtblicke sorgte Elina Auth, die sehr große Fortschritte macht und ihr Einzel am Ende sicher gewann, und Maurice Boyke, der ebenfalls sein Einzel für sich entschied. Die anderen Spiele wurden zumeist deutlich verloren.

TSV Achim – BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf 5:3: Gegen Achim hatte die BSG schon mit einem Remis geliebäugelt. Trotzdem beide Herrendoppel in zwei Sätzen verloren wurden, hatte Rhade/Hepstedt/Breddorf aber noch immer alle Chancen, da Elina Auth und Wiebke Knoop ihr Doppel gewannen. Danach zeigte sich Elina Auth in ihrem Einzel nervenstark, da sie den dritten Satz mit 21:19 für sich entschied. Mit dem 2:2 starteten die Herreneinzel. Wieder war es Maurice Boyke, der für seine Farben gewann, Tobias Brunckhorst und Oliver Malt mussten sich aber stärkeren Gegnern geschlagen geben. Das Mixed hätte dann noch das Remis erreichen können, verlor aber knapp 18:21 im dritten Durchgang. „Jetzt hilft nur noch hoffen und trainieren“, sagte Oliver Malt.

