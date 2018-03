Landkreis Osterholz. Einen souveränen 26:21 (12:8)-Erfolg haben die Handballer des TV Lilienthal in der Schoofmoor-Halle gegen den SV Werder Bremen gefeiert. Damit rückten die Lilienthaler nicht nur auf den dritten Tabellenplatz vor, sondern vergrößerten auch den Vorsprung auf Rang fünf auf drei Zähler. Der VSK Osterholz-Scharmbeck trotzte dem bisherigen Dritten HSG Delmenhorst III nach zuletzt zwei Schlappen in Folge immerhin ein 21:21 ab und festigte damit seinen Mittelfeldplatz.

TV Lilienthal – SV Werder Bremen 26:21 (12:8): „Grundlage des Sieges war unsere gute Abwehrarbeit. Wir haben nur acht Gegentore im ersten Durchgang zugelassen“, teilte TVL-Trainer Benedikt Wendler mit. Dabei habe auch Keeper Martin Thöne besonders in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung geboten, so Wendler. Darauf aufbauend setzte sich das Heimteam über ein 6:2 und 10:5 auf 12:6 ab. Mit einem Vier-Tore-Vorsprung wurden die Seiten gewechselt. „In den ersten Minuten des zweiten Durchgangs konnten die Gäste zunächst Tor um Tor aufholen und erzielten beim 14:15 sogar den Anschlusstreffer“, berichtete Benedikt Wendler. Die Lilienthaler reagierten jedoch mit fünf Toren in Folge und zogen nach 45 Minuten vorentscheidend auf 20:14 davon. Diesen Vorsprung verwalteten die Hausherren bis zum Ende sicher. „Insgesamt war es eine gute Teamleistung, die zum Erfolg geführt hat“, bilanzierte Wendler. Am 27. Februar kommt es bereits zum nächsten Kräftemessen mit Werder Bremen im Nachholspiel der Hinrunde.

TV Lilienthal: Thöne, Dietrich; Arlt (9/4), Janssen (7), Hansel (2), Gust (2), Kück (2), Meyer (2), Semken (1), Hapke (1), Werther, Berthold.

VSK Osterholz-Scharmbeck – HSG Delmenhorst III 21:21 (12:11): „Es war ein sehr umkämpftes Spiel, in dem es immer wieder über Gleichstand ging“, berichtete VSK-Coach Matthias Schupp. Er habe sich über seine starke Defensive mit einem sehr guten Schlussmann Martin Monser gefreut. Vorne habe seine Formation zudem mit guten Abschlüssen nach gelungenen Spielzügen überzeugt, lobte Schupp. Gleich nach dem Wiederbeginn schienen die Gastgeber sogar die Voraussetzungen für einen Triumph hergestellt zu haben. Janis Hilse brachte das Heimteam per Doppelpack mit 14:11 in Führung.

Die Gäste schlugen jedoch mit einem 6:2-Lauf zurück. Seinen ersten Einsatz bei den Grün-Weißen feierte der Jugendtrainer Sascha Gojowsky. „Sascha riss mit seiner Leidenschaft die anderen mit“, frohlockte Matthias Schupp. Am Ende wäre sogar ein Erfolg für die Kreisstädter möglich gewesen. „Leider haben wir die letzten drei Angriffe ohne Tor beendet, sodass es eben kein Sieg wurde“, bedauerte Schupp. 27 Sekunden vor dem Abpfiff glichen die Delmenhorster zum 21:21 aus.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Hilse (4/2), Böschen (7), Schwenteck, Bald (1), Sillje (2), Dunkelberg (1), Gojowsky (4), Gößling (2).