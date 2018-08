Grasbergs bester Torschütze beim deutlichen Heimsieg im Saisonauftaktspiel über Findorff: Nico Schnaars. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Zwei Spiele, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Während der HV Grasberg seinen Auftakt in die neue Bremenliga-Saison daheim gegen die SG Findorff II mit 42:34 überaus erfolgreich gestaltete, unterlagen die Handballer des VSK Osterholz-Scharmbeck dem SV Werder Bremen gleich mit 27:37.

SV Werder Bremen – VSK Osterholz-Scharmbeck 37:27 (16:13): Der Start der Kreisstädter war gar nicht mal so schlecht. Zwar lag die Mannschaft von Niels Meyring von Beginn an immer hinten, spielte aber gut mit. Viele freie Bälle wurden liegen gelassen, sodass sich der Favorit aus Bremen schon zur Pause auf 16:13 absetzte. „Die Wurfqualität hätte besser sein müssen“, meinte auch VSK-Akteur Clemens Böschen, der selbst immerhin neunmal traf und damit am häufigsten für die Gäste erfolgreich war.

Auch wenn das Ergebnis am Ende deutlich war, was auch auf die fehlende Fitness zurückzuführen ist, zeigte sich Böschen durchaus zufrieden: „Im Vergleich zu den Vorbereitungsspielen war das schon eine deutliche Verbesserung und sehr gute Ansätze zu sehen.“ Phillip Elflein spielte sich mit sieben Treffern als zweitbester Torschütze des VSK ebenfalls ein wenig in der Vordergrund, auch wenn es schlussendlich nicht mehr knapp wurde und Werder sogar auf zehn Tore davonzog.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg (1), Hilse (6), Bald, Schwenteck, Böschen (9/2), Elflein (7/2), Sillje (1), Schütte (1), Fricke (1), Horst (1)

HV Grasberg – SG Findorff II 42:34 (20:13): Selbst der deutlich verjüngte Kader hinderte Grasberg nicht an einem überaus selbstbewussten Auftreten im ersten Ligaspiel nach dem Abstieg aus der Landesklasse. Mit einer offensiven Deckung starteten die Gastgeber, die allerdings auch noch einige Abstimmungsprobleme offenbarten. Trotzdem traf Sven Schröder schnell zum 1:0. Die Gäste versuchten es fortan mit zwei Kreisläufern, was auch zunächst Erfolg brachte. Doch Grasberg zog ab der zwölften Minute so richtig das Tempo an und setzte sich schon bis zur Pause auf 20:13 ab. Auch im zweiten Abschnitt blieb die Mannschaft von Martin Behrens hungrig, setzte immer wieder nach.

Erst mit der 30:20-Führung und einigen Wechseln wurde die Partie wieder etwas aus der Hand gegeben. Bis auf drei Tore kam der Gast noch einmal heran, ehe Grasberg wieder umstellte und das Kommando übernahm. Besonders der elffache Torschütze Nico Schnaars zeigte sich überaus treffsicher. „Das zwischenzeitlich Tief zeigt, dass die Youngster durch die wenigen Älteren noch geführt werden müssen“, resümierte Co-Trainer Jürgen Stanek anschließend.

HV Grasberg: Wiggers, Albers (2), Schröder (5/1), Iwen (2), Hansel (9), Vetter (4), Wolters, Schnaars (11), Buschmann (3), Stanek (1), Hilbert (1), Ohlrogge (1), Böttcher (3)