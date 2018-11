Das tat weh: Am Ende fuhren Carsten Buschmann und der HV Grasberg allerdings einen ungefährdeten Heimsieg ein. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Trotz eines leicht dezimierten Kaders ließ es sich der HV Grasberg es nehmen, die HSG Vegesack/Hammersbeck im ersten Heimspiel der Handball-Bremenliga-Saison gleich mit 40:19 (20:9) abzufertigen. Auch der TV Lilienthal war wieder siegreich und bezwang die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III mit 29:18 (16:10).

HV Grasberg – HSG Vegesack/Hammersbeck 40:19 (20:9): Die Partie gegen die Vegesacker begann ausgeglichen. Nach fünf Minuten stand es 3:3, kein Team konnte sich richtig absetzen, doch die Grasberger Abwehr stabilisierte sich mit zunehmender Spieldauer und Maik Wiggers im Kasten war der erwartet starke Rückhalt. Zudem knipste Chris Ohlrogge immer wieder und kam im gesamten Spielverlauf auf zehn Tore. Schon zur Pause führte Grasberg verdient mit 20:9 und hatte damit das Spiel im Griff.

Auch in den zweiten 30 Minuten ließ der Favorit kein bisschen nach und hatte mächtig Spaß an der Partie. Getragen von den Fans und der Atmosphäre in eigener Halle liefen die Grasberger einen Tempogegenstoß nach dem anderen. Nils Hansel schraubte sein persönliches Kontingent auf elf Treffer und Trainer Martin Behrens war entsprechend glücklich darüber, dass sein Team noch die 40-Tore-Marke knackte: „Trotz der vielen angeschlagenen Spieler haben die Jungs das heute souverän gelöst und den Fans ein schönes Spiel geboten.“

HV Grasberg: Wiggers, Täschler; Albers (2), Mathis Iwen (3), Hansel (11), Koppen, Buschmann (4), Lennart Iwen (1), Hilbert, Ohlrogge (10), Böttcher (5), Radeke (4).

TV Lilienthal – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 29:18 (16:10): Die Mannschaft von Trainer Benedikt Wendler legte gleich los wie die Feuerwehr, führte nach neun Minuten bereits mit 6:2 und konnte dabei auf sechs verschiedene Torschützen zählen. Wie schon in der Vorwoche lief Lilienthal mit der gleichen Startformation auf. Aus der 5:1-Deckung heraus verteidigten die Gastgeber gut. Alex Schulaew im Kasten wehrte zudem zwölf Bälle ab, knüpfte ebenfalls an die Leistung der letzten Wochen an. Das Wendler-Team kam immer wieder übers Tempospiel und führte schon zur Pause mit 16:10. Einzig die vielen Fehlwürfe ärgerten den Coach.

„Trotzdem waren wir auch im zweiten Abschnitt deutlich überlegen“, konstatierte Wendler. Über 17:11 zog seine Mannschaft gleich auf 25:11 davon und schaltete anschließend einige Gänge zurück. Fehlpässe und Unkonzentriertheiten schlichen sich mehr und mehr ins Spiel der Lilienthaler ein. Trotzdem wurde es ein souveräner 29:18-Sieg, bei dem das Positive auch für Wendler am Ende voll und ganz überwog: „Es ist toll, dass sich abermals alle Feldspieler in die Torschützenliste eintragen konnten und dass sogar Torwart Dirk Meyer am Ende noch Spielpraxis sammeln konnte.“

TV Lilienthal: Schulaew, Thöne, Dirk Meyer; Janssen (5), Semken (5), Arlt (5/1), Link (4), Marvin Meyer (4), Werther (3), Berthold (2), Rullkötter (1).