Grasberg. Es läuft bei Fußball-Kreisligist TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf. Das Team von Trainer Gregor Schoepe steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Sechs Siege und ein Unentschieden – so lautete die Bilanz der TSG bis zur coronabedingten Unterbrechung der Saison. Es läuft bei der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf aber auch abseits des Platzes einiges an. Und das ist auch und vor allem mit dem Namen Gregor Schoepe verbunden.

„Gregor hat hier wirklich einiges angeschoben, in vielen Bereichen“, verkündet Heiko Waldow. Und deshalb stand für den TSG-Spartenvorstand außer Frage, dass der Verein gerne auch über das Saisonende hinaus mit Schoepe zusammenarbeiten will. Und auch Schoepe selbst hat noch einiges vor bei der TSG. „Das passt auf jeden Fall richtig gut zusammen. Es macht mir wirklich viel Spaß bei der TSG etwas anzuschieben“, sagt der Trainer. Und deshalb war eine Vertragsverlängerung am Ende auch reine Formsache. „Wir waren uns schnell einig“, bestätigt Heiko Waldow. Neben Schoepe wird auch Co-Trainer Günter Schnakenberg weitermachen.

Der Coach will – sobald es die Corona-Pandemie zulässt – möglichst schnell den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen. „Ich habe hier zu Beginn meiner Zeit viele neue Dinge reingebracht. Da war der eine oder andere vielleicht auch zunächst etwas überfordert. Aber die Jungs sind sehr lernwillig und nach der Sommerpause hat hier einiges auch schon viel besser gegriffen.“ Mit Blick auf die Tabelle fügt Schoepe hinzu: „Es war sicher noch nicht überragend, aber wir haben immer noch nicht verloren.“

Der TSG bescheinigt Schoepe prächtige Zukunftsaussichten – sofern der Verein denn die bestehenden Chancen zu nutzen weiß: „Grasberg boomt als Baugebiet, und im Verein gibt es sehr viele, die Bock haben, sich zu engagieren.“ Deshalb hat der 43-Jährige zahlreiche Projekte und Aktivitäten angeschoben. Besonders in der Jugendarbeit sieht Schoepe Handlungsbedarf: „Da greift uns Dannenberg zurzeit einiges ab, da muss die TSG schnell sehen, dass sie präsenter ist.“