Worpswede. Nachdem im ersten Halbjahr bedingt durch Corona alle Läufe abgesagt oder verschoben wurden, konnten unter Einhaltung der aktuellen Hygienebedingungen seit Juli sieben Landesranglistenläufe angeboten werden, von denen die vier besten Ergebnisse gewertet wurden. Das Finale fand nun in Klecken vor den Toren Hamburgs statt.

In diesem Finale gelang Kilian Lilje der Sieg in der Hauptklasse der Herren und damit mit insgesamt drei Siegen und einem dritten Platz der Gesamtsieg in der stark besetzten Herren-Hauptklasse. „Dieser Sieg erfüllt vor allem das Trainerteam um Uli Bandt und Gerrit Rode mit Stolz“, sagte Worpswedes Pressewartin Birgit Heins. Der 25-Jährige habe nicht zuletzt von seinen reichhaltigen Erfahrungen, die er von September 2019 bis April 2020 in Australien und Tasmanien als Sportler, Kartenzeichner und Trainer gesammelt hat, profitiert. „Es ist der bisher größte Erfolg für die Sportler des TSV Worpswede auf Landesebene“, frohlockte Heins. Lilje selbst zeigte sich ein wenig überrascht über seinen Triumph: „Noch vor zwei Monaten hätte ich nicht damit gerechnet.“

Zudem gewannen Aaron Niazi in der Klasse Herren bis 14 Jahre und Christoph Freudenfeld in der Klasse Herren ab 45 Jahre ihre Finalläufe. Trotzdem mussten sich Niazi mit einem Sieg und drei zweiten Plätzen und Freudenfeld mit drei Siegen und einem zweiten Platz im Gesamtklassement jeweils knapp geschlagen geben. „Besonders die sportliche Entwicklung von Aaron verläuft sehr gut, sodass mit weiteren Erfolgen im nächsten Jahr in der Klasse Herren bis 16 Jahre zu rechnen ist“, versichert Birgit Heins. Der Zehnjährige Finn Ostendorff wurde in seinem ersten Wettkampf auf Anhieb Zweiter.