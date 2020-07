Herr Pols, wie sieht ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Gerd Pols: Insofern reduziert, da momentan noch keine Spiele anstehen. Gerade beginnen die Sommerferien, und wir haben uns als Verein entschlossen, in allen Altersgruppen trotzdem mit dem Training fortzufahren, um das Versäumte möglichst aufzuholen. Nun hoffen wir darauf, dass die Kinder heiß auf Fußball sind und zum angebotenen Training erscheinen. Ich betreue eine Bambini-Mannschaft, also die Vier- bis Sechsjährigen, sowie eine U9, und man kann sich kaum vorstellen, wie riesig die Freude war, als ich letzte Woche verkündete, dass wieder normale Trainingsspiele möglich sind. Die Kinder wollen sich nun mal messen, gerade das Abschlussspiel bei den „Bambinis“ zwischen den Eltern und Kindern ist immer ein Highlight. Ich muss die Kleinen aber auch mal loben, die haben sich in der Corona-Zeit so vorbildlich benommen, da hätte sich mancher Erwachsener mal eine Scheibe abschneiden können. Ein direktes Problem sehe ich nicht, aber wenn ich an die U9 denke: Die waren sicherlich, gerade im Zusammenspiel, schon mal eine Ecke weiter, was aber auch normal ist, wenn man in dem Alter ein Vierteljahr aussetzen musste.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich finde generell gut, dass Lockerungen seitens der Regierung getroffen wurden. Schließlich ist es sehr positiv, dass die Fallzahlen aktuell rückläufig sind. Meiner Meinung nach ist es auch richtig, dass zukünftig regional geschaut und entschieden wird und kein kompletter, bundesweiter Shutdown vorgenommen werden soll. Bauchschmerzen bereiten mir aber die Bilder von feiernden, unvernünftigen Touristen auf Mallorca. Daher hätte man in der jetzigen Urlaubszeit mit einigen Lockerungen vielleicht noch die Entwicklungen bis zum Ende der Ferien abwarten sollen. Zum Beispiel bin ich skeptisch, dass nun schon wieder Freundschaftsspiele möglich sind. Gerade bei den Jüngeren ist doch die maximale Anzahl von 30 Personen bei zwei Mannschaften und den Eltern am Spielfeldrand schnell überschritten.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Neben dem Fußball, bei dem ich besonders die Turniere zum Abschluss einer Saison schmerzlich vermisst habe, auch das Fitnessstudio, das ich mehrmals in der Woche mit meiner Frau besuche. Wir sind sonst häufig auch im „Union-Theater“ in Bremen und amüsieren uns bei einer Komödie. Zudem fehlte mir natürlich mein fünfjähriger Enkel, den ich seltener gesehen habe. Da ich nicht mit Freunden essen gehen und schnacken konnte, habe ich selber für meine Familie viel gekocht und Neues ausprobiert. Selten mal etwas Exotisches wie Indisches, eher Pasta oder Gerichte der regionalen Küche. Ich bin zwar kein unordentlicher Mensch, merke aber, dass ich Dinge nicht mehr so lange liegenlasse, sondern schneller wegräume als früher.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Als Rentner hatte ich beruflich keine Nachteile wie Kurzarbeit zu beklagen. Das Tragen der Maske ist zwar sinnvoll, aber sie nervt gelegentlich auch, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt beim Lesen der Angebote eine Brille aufsetzen muss. Besonders fehlt mir immer noch eine liebevolle Umarmung bei der Begrüßung.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Gerd Pols, 65 Jahre alt, Fußball-Jugendtrainer und Mitglied der Jugendleitung beim SV Lilienthal-Falkenberg

