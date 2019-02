Auch beim RFV Hüttenbusch findet wieder ein Turnier statt. Unser Archivbild zeigt Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel auf Coccowa beim letztjährigen M-Springen. (Yvonne Dethlefsen)

Osterholz-Scharmbeck. Die Turniertermine für die kommende Saison im Reitsport stehen fest. Auch 2019 verspricht der Kreisreiterverband mit rund 20 Turnieren in den Sparten Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren eine spannende und abwechslungsreiche Turniersaison.

Nach der Winterarbeit und vereinzelten Hallenturnieren läutet das „Outdoor-Opening“ in Schwanewede zum zweiten Mal die „grüne Saison“ ein. Am 13. April haben die Reiterinnen und Reiter die Möglichkeit, sich auf die folgenden Turniere vorzubereiten. Wieder Mal ist das Turnier als „Late-Entry“ ausgeschrieben. So können Reiter und Pferde sich für die Prüfungen anmelden, die ihrem derzeitigen Trainingsstand nach der Winterpause entsprechen. Es werden Springpferdeprüfungen für junge Pferde, sowie Prüfungen bis zur Klasse M stattfinden. „Die Bedingungen auf dem großen Sandplatz sind super“, sagt Sportwartin Lara Holst. „Letztes Jahr haben wir tolles Feedback von den Reitern bekommen und hoffen, dass es dieses Jahr wieder so gut angenommen wird.“ Das große Augustturnier auf der Anlage des RC General Rosenbergs wird – wie im vergangenen Jahr – schon am Donnerstag starten.

Das Vielseitigkeitsturnier auf der Anlage von Joachim Palmer in Tarmstedt wird ebenfalls am 13. April starten. Neben dem Geländeritt der Klasse E und einem Gelände-Reiterwettbewerb, wird es auch eine Hunterprüfung geben. Außerdem wird auf dem Schwalbenhof das erste Mal ein zweites Turnier veranstaltet. Die Verdener Cross Trophy stationiert in Tarmstedt und wird dort voraussichtlich eine kombinierte Geländeprüfung der Klasse E austragen. Die Cross Trophy ist ein Projekt zur Jugendförderung im vielseitigen Reiten. Am 29. Juni wird sich das Team um Joachim Palmer um die zu reitende Geländestrecke kümmern.

Änderungen in Ritterhude

Auch im RC „Tempo“ Ritterhude wird in diesem Jahr vieles anders sein. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni wird das Turnier, im Gegensatz zum vorherigen Jahr, wieder über drei Tage ausgetragen. Da dem Verein nur der Parkplatz des Schützenvereins zur Verfügung steht, wird es reduzierte Parkmöglichkeiten geben. Damit das nicht zum Problem wird und die Teilnehmer und Besucher die Wettbewerbe dennoch bequem verfolgen können, wurden die Sparten Springen und Dressur aufgeteilt. Am Freitag und Sonnabend werden die Springreiterinnen und -reiter bis zur Klasse M gegeneinander antreten, am Sonntag dann die Dressurreiter.

„In diesem Jahr wird es wieder zwei M-Springen geben. Letztes Jahr war das aus Zeitgründen leider nicht möglich“, erklärt die erste Vorsitzende Imke Alpers. Der Abreiteplatz wird auf dem 20x60 Meter großen Dressurviereck sein. Von dort aus wird dann extra für das Turnier ein Übergang zum Springplatz gebaut. Auch die Dressurreiterinnen und -reiter können sich über eine Neuheit freuen: Zum ersten Mal nach sieben Jahren wird es wieder eine Dressurprüfung der Klasse M geben. „Dadurch, dass wir für die M-Dressur den großen Springplatz zur Verfügung haben, können wir den Reitern optimale Bedingungen für so eine hohe Dressurprüfung bieten“, so Alpers.

Auch der Kreispokal wird wieder in Ritterhude ausgerichtet. Allerdings wird es durch die Aufteilung der Sparten auch eine geteilte Ehrung geben, sodass die Ehrung der Springreiter am Sonnabend stattfindet und die der Dressurreiter am Sonntag. Der Reitverein Lilienthal richtet auch in der Saison 2019 kein Turnier unter freiem Himmel mehr aus. Dafür finden hier gleich drei Hallenturniere statt. Am 30. und 31. März veranstaltet der Verein ein Turnier mit Dressurprüfungen bis zur Klasse M. Nach der grünen Saison, am 28. und 29. September, sind dann die Voltigierer am Zug. Im Oktober wird noch ein WBO-Turnier ausgerichtet. Grund für den Wegfall des großen Sommerturniers ist unter anderem der Mangel an Nutzflächen.

Die Weideflächen, die der Verein als Parkmöglichkeiten für das Turnier nutzt, sollen bebaut werden. Damit muss der Verein nicht nur in puncto Turnier zurückstecken. Vor allem fehlen den Lilienthalern dann Weideflächen für die Pferde, die in der Reithalle untergestellt sind. Täglicher Weidegang, aber auch Turniere und Lehrgänge sind ohne diese Flächen nicht möglich. Der Erhalt von Weiden und Sportflächen des Reitvereins soll mit der Sammlung von Unterschriften unterstützt werden. Jeder kann seine Unterschrift online oder durch ausliegende Listen abgeben.

Weitere Informationen

Reitturniere 2019

30./31.3. Dressurturnier des RV Lilienthal (Halle)

6./7.4. WBO-Turnier des RFV Hambergen (Halle)

13.4. Springturnier des RCG Ros. Schwanewede

11./12.5. Reitturnier des RV St. Jürgen

30.5.-2.6. Reitturnier des RC „Tempo“ Ritterhude

6.-9.6. Pfingstturnier des RV Pennigbüttel

21.-23.6. Fahrturnier des FRV Driftsethe

21.-23.6. Reitturnier des RV Beverstedt

29./30.6. Reitturnier des RV Wörpedorf

30.6. Reitturnier des RFV Kuhstedt

12.-14.7. Reitturnier des RFV Hambergen

3./4.8. Reitturnier des RFV Scharmbeckstotel

9.-11.8. Reitturnier des RFV Hütt./Neu-St.Jürgen

22.-25.8. Reitturnier des RCG Ros. Schwaneeede

31.8.-1.9. Reitturnier des RV Rhade

7./8.9. Reitturnier des RV Tarmstedt

13.-15.9. Reitturnier des RV Worpswede

28./29.9. Voltigierturnier des RV Lilienthals (Halle)

26./27.10. WBO-Turnier des RV Lilienthals (Halle)