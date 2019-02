Ritterhude. Als „echten Härtetest“ apostrophiert Trainer Julian Geils das kommende Testspiel seiner TuSG Ritterhude am Sonntag, 11 Uhr, beim Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV. Die Partie im Bremen Norden auf Kunstrasen ist dem Coach des Lüneburger Landesligisten auch deshalb so wichtig, weil eine Woche später das erste Punktspiel der Frühjahrsrunde gegen den TuS Harsefeld ansteht. Ob jene Partie am Sonntag, 11. Februar, 15 Uhr, dann tatsächlich stattfindet? Ungewiss. Gegenwärtig sind die Ritterhuder Plätze jedenfalls gesperrt. Wobei: In vielleicht gar nicht so weiter Zukunft könnte die Lage in der Hamme-Gemeinde mit einem eigenen Kunstrasen ganz anders aussehen (siehe auch unten stehenden Text „Planungskosten im Haushalt 2018 eingestellt“).

Die Begegnung in Blumenthal auf dem Burgwall-Kunstrasen dürfte aber nicht gefährdet sein. Und den Ritterhudern ist im Übrigen auch ein solcher Spieluntergrund durchaus vertraut: Sie haben in den vergangenen Wochen schon mehrfach – allerdings bei einem anderen Bremer Verein – auf Kunstrasen trainiert und zuletzt beim OSC Bremerhaven ein Testspiel (1:1) absolviert. In jener Partie war bekanntlich Ritterhudes Marcel Meyer als Schiedsrichter im Einsatz, weil der angesetzte Referee nicht erschienen war. Meyer sollte eigentlich wegen Rückenproblemen geschont werden.

Wie es weiter aus Kreisen der Ritterhuder Mannschaft hieß, sei der quirlige TuSG-Angreifer (neun Saisontore) nicht der einzige im Team, der mit derartigen Beschwerden zu tun hat. Es war da schon davon die Rede, dass das mit dem gehäuften Auftreten auf Kunstrasen zu tun haben könnte. TuSG-Trainer Julian Geils mag diesen Zusammenhang nicht gänzlich ausschließen, sieht das aber nicht als ursächlich an.

Erst kürzlich hatte er in einem Interview mit dieser Zeitung erklärt, dass die Bewegung auf Kunstrasen eine höhere Belastung für Rücken und Gelenke der Akteure darstellen könne. „Aber Nicolai Lehbrink hatte auch vorher schon Rückenprobleme“, wendet Geils ein, „und Lennart Zöller hat die letzten Wochen ja gar nicht trainiert.“ Im Übrigen, so der Ritterhuder Trainer und hauptberufliche Physiotherapeut weiter, sei eben jeder Platz anders zu bespielen – wie bei Rasenflächen auch. „Es kommt auf die Qualität an. Auf die Dämpfung des Belags und welches Granulat verwendet wurde“, erklärt Geils, „so wie es ja auch bei Rasenplätzen Unterschiede gibt.“.

Doch zurück zum Freundschaftsspiel am Sonntag in Blumenthal. Schon im Juli des vergangenen Jahres hatte sich Julian Geils den Bremen-Ligisten – damals noch unter Trainer Peter Moussalli – als spielstarken Gegner vor dem Saisonstart in die Landesliga ganz bewusst ausgesucht. Der Blumenthaler SV wurde seiner Favoritenrolle übrigens vollauf gerecht, gewann mit 3:0 Toren trotz eines im Gegensatz zum Gegner dünnen Kaders. In diesem Winter hatte Julian Geils schon frühzeitig beim neuen Blumenthaler Coach Malte Jaskosch wegen einer Testpartie angefragt und die Zusage bekommen.

Anders als bei den ersten Testspielen in diesem Jahr wird Julian Geils am Sonntag nicht mehr so munter durchwechseln. Das Personal hat er ja, um ganz unterschiedlich bestückte Mannschaften je Halbzeit spielen zu lassen. Er müsse jetzt nur für sich entscheiden, wem er am ehesten eine Pause gönnen will. Einige Ausfälle sind bei den Ritterhudern freilich auch zu vermelden. So fällt Lennart Zöller weiterhin aus. Andre Grundmann und Denis Mukolla sind angeschlagen, ihre Einsätze sind mit Fragezeichen zu versehen. Marco Grahl (privat verhindert) und Merten Hellmann (Urlaub) sind gar nicht dabei.

Möglicherweise wird auch am Sonnabend kommender Woche noch ein Ritterhuder Testspiel stattfinden. Sollte die Landesliga-Begegnung am 11. Februar in Ritterhude abgesagt werden müssen, hat Übungsleiter Julian Geils vorsorglich Tags zuvor um 15 Uhr eine Partie bei der BTS Neustadt aus der Bremen-Liga vereinbart.