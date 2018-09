Jascha Stern steuerte den späten dritten Treffer für den FC Hagen/Uthlede in der Oberliga-Begegnung mit dem FC Eintracht Northeim bei. (Christian Kosak)

Hagen. Zu Hause bleiben die Hagener Oberliga-Fußballer auch weiterhin ungeschlagen. Das nächste Opfer des FC Hagen/Uthlede an der Blumenstraße war der FC Eintracht Northeim. Gleich mit 3:0 (0:0) besiegte der Aufsteiger aus dem Kreis Cuxhaven seinen Kontrahenten. Besonders im zweiten Abschnitt zeigte die Mannschaft von Carsten Werde dabei eine extrem abgeklärte Leistung.

Schon im ersten Durchgang zwang Hagen/Uthlede die Gäste immer wieder zu frühen Ballverlusten. Das Team um Stürmer Eric Köhler war gleich voll drin in der Partie und schnürte Northeim in deren eigener Hälfte ein. Köhler selbst versuchte es zunächst auch zweimal, verfehlte das Ziel jedoch beide Male deutlich.

Die größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergab allerdings die Eintracht. Nach einem Angriff über links tauchte Paul Mähner plötzlich völlig frei vor Yannick Becker auf. Der Keeper der Hausherren hatte eigentlich keine Chance, war aber blitzschnell unten und wehrte den Schuss aus der Nahdistanz bärenstark ab (20.).

Zwischenspurt der Gäste

Danach wurden die Gäste mutiger. Mirko Franke hatte aber zunächst Glück, dass er nach einem überharten Einsteigen nur Gelb sah. Völlig ohne Chance, den Ball zu treffen, fuhr er seinem Gegenspieler mit beiden Beinen in die Parade. Kurz darauf vergab Nils Hillemann die Riesengelegenheit aufs 1:0 für Northeim. Aus fünf Metern schaffte es der Eintracht-Stürmer irgendwie, die Kugel über den Querbalken zu schießen.

Nils Göcke und Christoph Müller in der Hagener Innenverteidigung ließ das nicht unberührt. In dieser Phase wirkte der Spielaufbau nicht mehr ganz so sattelfest, weil sich immer wieder kleine Unsicherheiten einschlichen. Northeim nutzte dies freilich nicht zu einem Treffer, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel war Axel France nach Pass von Jascha Stern dann frei durch, wurde aber kurz vor dem gegnerischen Strafraum per Foul gestoppt. Christoph Müller nahm sich das Spielgerät und jagte den Ball anschließend zum 1:0 für die Gastgeber ins Netz (53.). Kurz darauf hätte Meiko Gagelmann beinahe per Kopf nach Köhler-Ecke das 2:0 gemacht, ehe France den Ball zu leichtsinnig im Eins-gegen-eins mit Northeims Keeper Morith Köhler verdaddelte.

Der Gäste-Coach Philipp Weißenborn reagierte und brachte gleich mehrere neue Offensivkräfte, von denen Yannik Freyberg mit seiner ersten Aktion fast den Ausgleich gemacht hätte. Er schob nach einem starken Steilpass knapp vorbei und scheiterte danach noch per Kopf.

Hagen brauchte das 2:0, um die Partie zu beruhigen und traf dann auch unter gehöriger Mithilfe Northeims. Eine Hereingabe von Stern wollte Mattis Daube wohl zu seinem Keeper zurückspielen. Der war aber aus seinem Kasten geeilt und konnte das Eigentor deshalb nicht mehr verhindern.

Damit war das Spiel entschieden. Jascha Stern belohnte sich kurz vor Schluss noch für eine überragende Partie und drosch die Kugel aus rund 40 Metern zum 3:0 ins Tor. Northeims Torwart Moritz Köhler, der die Finger noch am Ball hatte, sah erneut überhaupt nicht gut aus (87.). Carsten Werde war anschließend mehr als zufrieden mit seiner Mannschaft: „Auch die personellen Rückschläge, die wir immer wieder verkraften müssen, stecken die Jungs so weg. Das ist ihnen einfach egal.“

Gerade der zweite Durchgang freute den Hagen-Trainer: „Da haben wir noch mal eine Schippe draufgelegt, unser Anlaufverhalten etwas verändert und am Ende somit auch einen verdienten Sieg geholt.“