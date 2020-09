Soll sich in der zweiten Mannschaft des FC Hagen/Uthlede für höhere Aufgaben empfehlen – wie viele andere junge Akteure ebenfalls: Jerome Albritton (am Ball). (Tobias Dohr)

Landkreis Cuxhaven. Extreme Veränderungen bringen extreme Erwartungen mit sich. Der FC Hagen/Uthlede II scheiterte in der letzten Saison nur knapp am Bezirksliga-Aufstieg und will nun mit einigen ehemaligen U19-Spielern im Gepäck einen Angriff auf die ersten Plätze in der Kreisliga Cuxhaven starten. Für die SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt hingegen geht es hauptsächlich um den Klassenerhalt. Welche Platzierung dafür benötigt wird, ist dabei noch unklar.

Der Aufstiegsplatz war für Hagen II in der letzten Spielzeit zum Greifen nah, ehe die Saison bekanntermaßen abgebrochen wurde. Mit gleich neun Akteuren aus der starken U19 des JFV Staleke hat sich Andreas Ley aber nun nicht nur in der Kadergröße erheblich verstärkt, sondern will endlich hoch: „Wir möchten aufsteigen, das ist ganz klar das Saisonziel.“ Bis auf Kilian-Lasse Tienken, der in der Oberliga-Mannschaft bei Carsten Werde seine Chance sucht (und zu nutzen scheint), hat Ley keinen Abgang zu verzeichnen. Trotzdem läuft aufgrund der Vielzahl an Neuzugängen noch nicht alles reibungslos.

„Ich muss noch häufiger den 19er-Schlüssel ansetzen, obwohl ich dachte, dass ich zu diesem Zeitpunkt nur noch an kleineren Schräubchen drehen müsste“, gibt Ley zu, bleibt aber zuversichtlich, dass gerade die neuen Spieler frischen Wind reinbringen können: „Um sich für die Oberliga zu empfehlen, müssen sie sich bei uns die Hörner abstoßen und Erfahrungen im Herrenbereich sammeln.“ Zusammen mit dem bestehenden Kader ergibt sich eine gesunde Mischung aus Jung und Alt, die bereit für den Aufstieg zu sein scheint.

Auch bei der SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt hat sich einiges getan. Coach Michael Beisert konnte fünf neue Spieler des JFV Staleke beim Trainingsauftakt begrüßen. Nach dem Aufstieg aus der 1. Kreisklasse sieht er diese Veränderung als absolut notwendig an. Gerade die Hinserie der letzten Spielzeit, die komplett gewonnen werden konnte, soll Kraft für das Ziel Klassenerhalt geben. „Mittelfristig wollen wir uns in der Liga etablieren“, meint auch Beisert, der aufgrund der kleinen Staffelstärke von neun Teams aber noch nicht weiß, welcher Platz zum Ligaverbleib reicht: „Vielleicht reicht es, Fünfter zu werden, ansonsten versuchen wir natürlich, die Saison als Vierter zu beenden.“

Mit Nils Konstantinidis hat Beisert zudem an der Seitenlinie Verstärkung bekommen und sagt deshalb selbstbewusst: „Mit dieser Truppe werden wir unser Ziel erreichen.“ Das Derby gegen Hagen II wird überdies zum Familienduell, spielt doch mit Joel Beisert der Sohn vom SG-Trainer beim Konkurrenten, während Joels Bruder Emanuel für die SG die Schuhe schnürt.

Weitere Informationen

FC Hagen/Uthlede II

Neuzugänge: Jerome Albritton, Jesko Lübsen, Joel Beisert, Luca Wohlers, Lennard Dietzel, Nick Schwertfeger, Nick Tejer, Tim Kobbenbring, Tarik Kriete (alle U19 JFV Staleke)

Abgänge: Kilian-Lasse Tienken (FC Hagen/Uthlede, erste Herren)

Restkader: Fabian Theilmann, Felix Flake, Frederic Schnars, Frederik Bühring, Jan-Eric Korten, Jonas Hagenah, Jonas Knoblauch, Kilian Wrieden, Lukas Beckfeld, Niklas Feldmann, Paul Laartz, Philipp Möckel, Simon Friese, Simon Schoof, Tim von Oesen, Tobias Steenken, Tristan Sommer, Yannick Holstein

Trainer: Andreas Ley

Betreuer: Thorsten Rosebrock, Frederik Böttjer, Torben Schnibbe

Saisonziel: Aufstieg

Titelfavorit: keine Angaben

SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt

Neuzugänge: Janis Dobkowitz, Justin Strohmann, Louis Pawlik, Steffen Koschade, Yannick Johannesen (alle U19 JFV Staleke), Lukas Salge (BW Stubben), Max Lukait (Imsum II), Tim Ganse (U19 Blumenthaler SV)

Abgänge: Paul Kühnemund, Axel Scherer (beide SG Landwürden), Florian Giwanski, Sven Rodow (beide unbekannt), Henrik Iversen (pausiert)

Restkader: Mirco Meinschien, Artur Reitenbach, Asmat Alim, Dominik Brenke, Dustin Graw, Emanuel Beisert, Fynn Tienken, Jan Henrik Bühring, Jannis Bühring, Lars Meyerholz, Marco Börchers, Niklas Buggel, Timo Wendelken, Tjark Hahlbom, Tobias Lekzig

Trainer: Michael Beisert

Co-Trainer: Nils Konstantinidis

Torwarttrainer: Jan-Dirk Schmonsees

Teammanager: Andre Geils

Saisonziel: Teilnahme an der Meisterrunde