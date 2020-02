In Hagen ist am Sonntag kein Oberliga-Fußball möglich. (Christian Charisius)

Hagen. Eigentlich hätte der FC Hagen/Uthlede am Sonntag an der heimischen Blumenstraße gegen den MTV Eintracht Celle spielen sollen. Aber eigentlich sind die Platzverhältnisse derzeit auch noch ganz weit entfernt davon, in einem optimalen Zustand zu sein. Und deshalb wurde die Partie bereits am Freitagnachmittag abgesagt. „Der Platz ist brutal nass, das war so am Mittwoch noch nicht zu erwarten gewesen“, sagte Werde, der die Blumenstraße bereits unter der Woche genauestens inspiziert hatte.

Dabei wäre ein Heimspiel gegen Celle ein nahezu optimaler Start in die Restrunde gewesen: „Wir haben uns vor allem für die Heimspiele einiges vorgenommen, denn da haben wir noch was gutzumachen“, kündigte Carsten Werde mit Blick auf die in der Hinrunde eher enttäuschende Heimbilanz des FC an. Auf der anderen Seite haben nun die angeschlagenen Spieler – und davon gibt es derzeit einige im Kader der Grün-Schwarzen – noch eine Woche länger Zeit, um sich zu regenerieren.