Hagen. Der FC Hagen/Uthlede II hat sich beim Tag der offenen Tore mit 4:2 (3:1) behauptet. Gegen den TSV Hollen-Nord reichte es letztlich zum Sieg und somit Platz drei zur Winterpause. Schon nach sieben Minuten setzte sich Tim Von-Oesen auf Außen durch, legte auf Tobias Steenken, der eiskalt zum 1:0 einnetzte. Nach einer Ecke kam Hollen-Nord zwar zum Ausgleich, doch Niklas Feldmann erzielte vom Punkt das 2:1, nach Foul an Jonas Knoblauch. Noch vor der Pause gelang Kilian-Lasse Tienken das 3:1 auf Vorlage von Joel Beisert. Die gleiche Kombination in umgekehrter Reihenfolge besorgte kurz nach Wiederanpfiff sogar das 4:1. Hollen-Nord kam aber noch auf 2:4 ran und hielt die Partie bis zum Ende offen. „Wir hätten noch das 5:2 machen müssen. Am Ende war es ein verdienter Sieg", sagte Hagens Coach Andreas Ley.