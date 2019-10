Hagener SV zahlt weiter Lehrgeld

Hastedt. Beim Liga-Primus Bremer HC gab es eine klare 13:29 (8:14)-Auswärtsniederlage. Mit den zwei Punkten untermauerten die Gastgeberinnen derweil mit dem fünften Sieg im fünften Spiel ihre Meisterschaftsambitionen.

„In der ersten Halbzeit haben wir noch ordentlich mitgehalten und setzten gut gegen, aber in der zweiten Halbzeit haben wir das Handballspielen komplett eingestellt“, bemerkte Hagens vierfache Torschützin (davon zwei Siebenmeter) Julia Hübner. „Schade, dass es trotz einer ordentlichen ersten Halbzeit so deutlich wurde. Es fühlte sich nicht so schlecht an, wie das Ergebnis es aussagt.“

Beim 5:7 war der Aufsteiger noch dran (15.), auch deshalb, weil der BHC mit einer offensiven Deckung verteidigte. „Das kam uns entgegen“, bemerkte Hübner, dessen Team die entstandenen Lücken gut ausnutzte. Trotzdem bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung zur Pause noch auf sechs Tore aus.

Nach dem Seitenwechsel agierte der Spitzenreiter mit einer 6:0-Deckung, stellte damit Hagen vor unlösbare Probleme und gewann am Ende souverän. „Trotz der 29 Gegentore hat es unsere Abwehr eigentlich ganz gut gemacht. Wir müssen uns definitiv im Angriff steigern.“

Hagener SV: Saage; Schnibben, Roes, Seebeck (6), Rock (1), Dohn, Hübner (4/2), Eichhorn, Hülseberg (2), Brüggestrat, Laartz.