Heuert beim FC Hagen/Uthlede als Co-Trainer an: Tim Grundmann. (Berndt)

Hagen. In die kommende Saison geht Fußball-Oberligist FC Hagen/Uthlede mit einem neuen Co-Trainer. Tim Grundmann wird nach dem Abschied von Patrick Hunger das Trainerteam um Chefcoach Carsten Werde komplettieren.

Der Vorstand und die Sportliche Leitung des FC Hagen/Uthlede begrüßen Grundmanns Entscheidung und freuen sich über die Zusage des ehemaligen FC-Stürmers. Grundmann konnte in der vergangenen Premierensaison in der höchsten niedersächsischen Spielklasse aufgrund von zwei langfristigen Verletzungen kein einziges Pflichtspiel absolvieren und wurde zur Sommerpause bereits als Spieler verabschiedet. Lange hielt der Abschied allerdings nicht, denn nun möchte der 32-jährige Familienvater sein Wissen an die Mannschaft weitergeben. „Ich freue mich, aber ich freue mich auch für die Mannschaft, dass wir mit Tim einen Spieler und jetzt einen neuen Co-Trainer hinzugewinnen konnten, der einen Großteil der Mannschaft bereits sehr gut kennt“, erklärt Cheftrainer Carsten Werde. „Ich bin davon überzeugt, dass er genau dieses Wissen, seine Einschätzung über die Mannschaft und seine höherklassige Erfahrung, die er gesammelt hat von ganz vielen verschiedenen Trainern, verbunden mit seinen eigenen Vorstellungen in die Trainingsarbeit einbringen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Tim der perfekte Mann an meiner Seite sein wird“, sagt Werde über seinen neuen Co-Trainer. Für Grundmann ist es die erste Station in dieser Funktion.