Erzielte in Nordsode das 1:0 für den FC Hagen/Uthlede: Axel France. (Tobias Dohr)

Nordsode. Der Auftakt des 11. Concordia Cups des SV Nordsode war für alle Beteiligten eine runde Sache. Zum einen zeigten sich die Trainer Eric Schürhaus (Hambergen) und Carsten Werde (Hagen/Uthlede) ergebnisunabhängig zufrieden mit dem Freundschaftsspiel zwischen den beiden Fußballclubs, das der Oberligist aus Hagen mit 3:0 (1:0) für sich entschied. Zum anderen freute sich Veranstalter SV Nordsode über 210 Zuschauer und meldete damit einen neuen Zuschauerrekord für das Topspiel der eigenen Sportwoche.

Für jene Zuschauer war der Besuch in Nordsode eine kurzweilige Angelegenheit, denn vor allem in der ersten Halbzeit entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem der Bezirksligist aus Hambergen mutig agierte und den zwei Klassen höher spielenden Oberligisten, der bereits am Freitagabend ein Testspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger FC Geestland mit 11:0 gewonnen hatte, immer wieder ärgerte. Dies lag vorrangig daran, weil die „Zebras“ ständig Balldruck erzeugten, und durch die starken Flugbälle von Innenverteidiger Luka Muskee auch offensiv gefährliche Situationen kreierten. Auf der anderen Seite zeigte Hagen/Uthlede eine gute Spielanlage, hatte mehr Ballbesitz, wurde jedoch vorerst nicht zwingend. Dies gelang erst in der 28. Minute, als Fabio Hausmann Hambergen-Keeper Dirk Böttjer prüfte.

Zwei Minuten später war Böttjer wieder glänzend auf dem Posten, als er gegen Axel France eine Eins-gegen-Eins-Situation für sich entscheiden konnte. Marlo Burdorf hatte France mit einem fix ausgeführten Freistoß in Szene gesetzt. Die Hamberger mühten sich, kamen jedoch nicht entscheidend zum Abschluss, unter anderem auch, weil es in der 16. Minute keinen Elfmeter für die „Zebras“ gab, als Hussain Taha FCH-Stürmer Keno Liebschner im Strafraum in die Hacken lief und dieser zu Fall kam.

Das 1:0 für Hagen benötigte etwas Hilfe des Gegners, denn die Hamberger leisteten sich einen Fehler im Spielaufbau. Axel France kam an den Ball und traf unhaltbar von der Strafraumgrenze (33.). Die beste Chance für Hambergen im ersten Durchgang hatte indes Frederik Nagel, der jedoch an Yannik Kochs Fußabwehr scheiterte (42.). Zur zweiten Halbzeit wechselte Hagen kräftig durch und brachte unter anderem Neuzugang Marc Holler, der beim 2:0 direkt entscheidend beteiligt war: Nach einem Doppelpass mit Erik Köhler hatten die Hagener ganz viel Platz, Köhler konnte den Ball von rechts an den zweiten Pfosten bringen, wo Guido Woltmann lauerte und vollendete (68.).

Ein abgeblockter Befreiungsschlag brachte letztlich das 3:0 durch Guido Woltmann in einer Phase, in der Hambergen sich zunehmend mehr Fehler leistete (83.). Dennoch zeigte sich Eric Schürhaus sehr zufrieden mit der engagierten Leistung seiner Elf: „Wir hatten eine gute Laufbereitschaft und jeder Spieler hat im Rahmen seiner Möglichkeiten alles gezeigt“, so der Trainer, der sich freute, dass einige Abläufe bereits gut klappten und auch eigene Chancen herausgespielt wurden.

Dass diese Möglichkeiten nicht verwertet wurden, sorgte wiederum für Zufriedenheit bei Hagen-Coach Carsten Werde: „Es war gut, dass wir zu Null gespielt haben.“ Außerdem lobte der Trainer das Umschaltverhalten, sah aber noch Luft nach oben hinsichtlich der Spielverlagerung und im Anlaufen. „Hambergen hat heute aber stark mitgespielt“, so Werde, der sich ebenso wie Schürhaus über ein attraktives Freundschaftsspiel freute.