Trotz des perfekten Starts, hier erzielt Tim Denker die frühe Führung für den FC Hambergen, reichte es für den Bezirksligisten wieder nicht für einen Sieg. (Dennis Schott)

Hambergen. Es schien fast so, als hätte Eric Schürhaus, der Trainer des FC Hambergen, den Sieg eingewechselt. Wenige Minuten stand Kevin Prigge erst auf dem Platz, als er perfekt von Jorit Bierwald in Szene gesetzt wurde, den gegnerischen Keeper umkurvte und zum umjubelten 2:1 für den Fußball-Bezirksligisten einschob. Sieben Minuten hatten die Rot-Weißen im Derby gegen die TuSG Ritterhude somit noch zu überstehen, um den ersten Sieg der Saison einzufahren. Und Eric Schürhaus schwor seinen Mannen für die Restspielzeit noch einmal ein. „Jungs, das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen“, rief er von der Seitenlinie aufs Feld – um nur zwei Minuten später den Ausgleich zum 2:2 (1:0)-Endstand mitansehen zu müssen.

Der Vize-Meister der vergangenen drei Spielzeiten wartet somit auch nach dem vierten Spiel auf den ersten dreifachen Punktgewinn. Entsprechend groß war der Frust beim FCH-Coach. Nach der Partie scharrte er seine Mannschaft um sich, so, wie er es eigentlich nach jedem Abpfiff macht. Dieses Mal aber wurde er sehr deutlich in seiner Ansprache. Und laut dazu. „Wir spielen es einfach nicht konzentriert zu Ende, weil uns die Körner hinten heraus fehlen und wir die Wege nicht mehr machen“, kritisierte Eric Schürhaus vor allem den konditionellen Zustand seiner Elf. Und weiter: „Wir brauchen nicht drumherum reden. Wenn wir in diesem Schonmodus weitermachen, werden wir keine gute Saison spielen.“

Schnelles Umschaltspiel

Dabei machten die Hausherren im ersten Abschnitt ein gutes Spiel. Sie überließen der TuSG Ritterhude zwar die größeren Spielanteile, waren aber sofort da, wenn der Gegner sich einen Fehler erlaubte. Was in den in den ersten 45 Minuten erstaunlich oft vorkam. Einmal im Ballbesitz, fackelten die Hamberger dann auch nicht lange und suchten vornehmlich Keno Liebschner, Frederik Nagel und Tim Denker an vorderster Front, die sie immer mit Pässen in die Tiefe fütterten – wenn sie sich den Ball nicht selbst eroberten. So war es auch in der neunten Minute, als Tim Denker in Szene gesetzt wurde und der Hamberger das Leder überlegt an TuSG-Keeper Hendrik Schulz vorbei in die Maschen lupfte.

Ein Treffer, der seine Wirkung nicht verfehlte. Die Gäste aus Ritterhude schienen kein wirkliches Konzept gegen die aufmerksamen Hausherren zu besitzen und kamen somit nur zu einer Torchance im ersten Abschnitt, als Marcel Meyer im Eins-gegen-eins-Duell an FCH-Keeper Dirk Böttjer scheiterte (38.). Mehr war von den Gästen nicht zu sehen.

Das änderte sich mit dem Wiederanpfiff. „Wir waren viel präsenter in den Zweikämpfen“, meinte TuSG-Coach Bastian Haskamp hinterher. Zwar besaßen die Hamberger durch Jorit Bierwald die erste gute Gelegenheit, die der stark reagierend TuSG-Schlussmann zunichtemachte (49.). Aber fortan ging es eigentlich nur in eine Richtung: in die des Hamberger Tores. Nach einem Kopfball von Calvin Vrampe knapp über die Latte (54.), kamen die Gäste durch Tobias Böttcher schließlich zum Ausgleich. Vorlagengeber war Marcel Meyer, der zuvor im Strafraum etwas rüder angegangen worden war, aber trotzdem weiterspielte. Über Umwege kam das Leder schließlich zu „Michel“ Böttcher, der aus kurzer Distanz kompromisslos einnetzte.

Die TuSG Ritterhude blieb weiterhin gefährlich, ohne sich aber echte Hochkaräter herauszuspielen, ehe die Hausherren den Spielverlauf nahezu auf den Kopf stellten. Denn nach der schönen Verlagerung auf die rechte Seite, steckte Jorit Bierwald auf Kevin Prigge, der nach seinem Treffer zum Matchwinner avanciert wäre, wenn nicht Tobias Böttcher zwei Minuten später eine Flanke von Maik Tiganj per Volleyabnahme sehenswert ins lange untere Ecke beförderte. „Ich verstehe nicht, wie der da so frei am zweiten Pfosten stehen konnte“, grantelte FCH-Coach vor versammelter Mannschaft, die sichtlich bedröppelt den Platz verließ.