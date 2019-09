Leitete den umjubelten Ausgleich zum 3:3 ein: Hambergens Dennis Heineke. (Maximilian von Lachner)

Hambergen. Dass der FC Hambergen im Bezirksliga-Derby gegen den SV Komet Pennigbüttel noch einen Punkt holen würde, hat nach 46 Spielminuten kaum noch jemand am Spreddiger Sportplatz erwartet: Joshua Zurek hatte soeben eine Flanke von Tim Weinmann zum 0:3 eingeköpft, doch das Spiel endete nach einer intensiven zweiten Halbzeit tatsächlich noch mit 3:3 (0:2).

„In der Halbzeit haben wir unsere Fehler im Aufbauspiel angesprochen und machen direkt wieder einen solchen“, ärgerte sich Eric Schürhaus, Trainer des FC Hambergen, über den Ballverlust von Kevin Prigge, der damit unfreiwillig das 0:3 einleitete. Seine Mannschaft hatte in der ersten Halbzeit über weite Strecken deutlich mehr Ballbesitz, ohne jedoch zwingend zu werden. Die Kometen agierten zunächst etwas defensiver und lauerten auf Konter, waren in den Zweikämpfen sehr griffig und gingen mit der ersten Chance des Spiels in Führung: Eine Kombination über Rafael Monsees und Murat Cengiz landete bei Tobias van Bree, der von rechts Bonce Ciftci bediente. Ciftci brauchte nur noch den Fuß in die Hineingabe halten (14.).

Hambergen konnte kaum antworten, da stand es auch schon 0:2: Rene Maier verlor einen Zweikampf gegen Monsees, woraufhin Fabian Kauf von Ciftci auf die Reise geschickt wurde. Luka Muskee wurde beim Klärungsversuch noch unglücklich getunnelt, sodass Kauf keine Mühe hatte, Nils-Linus Sievert im Kasten des FCH zu überwinden (16.).

Geschockte „Zebras“

Die „Zebras“ waren merklich geschockt, denn der Gegner hatte mit zwei Chancen gleich zwei Tore erzielt. Doch die Rot-Weßen mühten sich, schnell den Anschluss zu finden. Dennis Heineke zielte nach einer Ecke von Tim Denker zu ungenau (21.), ebenso tat es Thilo Röper nach einem Freistoß von Thorsten Klindworth (23.). Die erste richtig große Chance hatte Heineke, nachdem er von Liebschner in den Strafraum geschickt worden war, Kometen-Keeper Philip Bötjer umkurvte und aufs Tor schoss, doch Stefan Hobbie rettete mit dem Oberkörper noch vor der Linie zur Ecke (31.).

Malte Jaskosch, der Pennigbütteler Trainer, war erwartungsgemäß zufrieden mit der ersten Halbzeit. „Da haben wir wirklich gut die Spielkontrolle behalten und unsere Nadelstiche gesetzt“, sagte er, während Schürhaus nicht nur den Spielaufbau bemängelte, sondern auch, dass seine Elf „nicht zwingend genug“ agiert habe. Nach der Halbzeit und dem 0:3 hätte Tim Weinmann endgültig alles klarmachen können, doch sein Kopfball nach Flanke von Robin Krüger entschärfte Sievert per Glanzparade (49.). Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt entschieden, ehe Kevin Struß den Ball hoch in den Strafraum schaufelte, wo Liebschner per Kopf zum 1:3 in den Winkel traf (51.).

Ab diesem Zeitpunkt kippte das Spiel zugunsten der „Zebras“, und Liebschner konnte im Nachsetzen nach einem starken Solo von Heineke das 2:3 erzielen (59.). „Nach vier Niederlagen in Serie kam mit dem ersten Gegentor eine gewisse Unsicherheit in unser Spiel“, meinte Jaskosch, der von nun an eine sehr umkämpfte Partie mit vielen rassigen Zweikämpfen sah. Hambergen bemühte sich um den Ausgleich, doch dieser wollte zunächst nicht fallen. Die größte Chance hatte dabei Thorsten Klindworth, der eine Heineke-Ablage nach einem Freistoß aus kürzester Distanz zum Entsetzen der Hamberger Fans über das Tor schoss (78.). Doch Heineke hatte noch eine Vorlage im Köcher, spielte mit einem Flugball Tim Denker frei, der den Ball sehenswert über Bötjer hinweg zum 3:3-Endstand in den Kasten der Kometen hob (87.).

Ein sichtlich geknickter Jaskosch sprach von einem „gerechten Unentschieden, bei dem wir leider in der zweiten Halbzeit die Kontrolle verloren haben, wir waren nicht mehr so kompakt“. Heim-Trainer Schürhaus lobte dagegen die Moral seiner Mannschaft: „Wir haben dort absolute Comeback-Qualitäten gezeigt. Und es ist nicht selbstverständlich, so zurückzukommen, vor allem wenn man sich unsere Personalsituation anschaut. Ich muss jede Woche meine Elf umbauen“. Jaskosch hätte sich gewünscht, dass seine Mannschaft noch den entscheidenden Konter gesetzt hätte, während Schürhaus nach diesem Derby vor allem eins feststellte: „Bei solch einem Spiel ist der Zuschauer der Gewinner“.