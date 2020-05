Sascha Gojowsky, Co-Trainer der A-Junioren der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. (Kosak)

Landkreis Osterholz. Auf der anderen Seite gibt es aber auch denjenigen, der lediglich einen Kilometer gelaufen ist. „Da muss ich vielleicht noch einmal nachhaken“, sagt Sascha Gojowsky leicht schmunzelnd. Unterm Strich bleibt aber festzuhalten, dass die Junioren-Handballer und -Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen die vor einer Woche gestartete Aktion sehr gut umsetzen. Gojowsky, seit kurzem Co-Trainer der HSG-A-Junioren, schätzt, dass schon jetzt insgesamt um die 1000 Kilometer zusammengekommen sind.

Die Aktion der HSG Schwanewede/Neuenkirchen läuft (im wahrsten Sinne des Wortes) noch bis zum 10. Mai. Die Idee dahinter ist folgende: Die Nachwuchs-Handballer absolvieren ein individuelles Lauftraining und suchen sich einen „Sponsor“, Eltern oder Großeltern, der ihnen jeden gelaufenen Kilometer bezahlt. Das erlaufene Geld soll dem Zoo „Ludwigslust“ in Buschhausen und einem vereinsnahem Busunternehmen gespendet werden, um deren Verluste während der Corona-Krise einigermaßen aufzufangen. Der Sponsor der männlichen A-Jugend und der 2. Herren der HSG Schwanewede/Neuenkirchen wird die Summe dann noch einmal großzügig aufrunden.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Der Handball-Verein hofft damit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es ist nämlich gar nicht so leicht, die Spieler während der coronabedingten Auszeit bei Laune zu halten, oder besser, sie dazu animieren, den Fitnessstand zu halten. „Wir wollen einfach einen Anreiz geben und den Spielern dabei auch das Gefühl übermitteln, dass sie etwas Gutes tun“, erklärt Sascha Gojowsky das Ansinnen dieser Aktion.

In Zeiten, in denen ein gemeinschaftliches Training nicht möglich ist, bliebe den Spielern nichts anderes übrig, als sich individuell fit zu halten. Dabei weiß Gojowsky nur zu genau, dass der „innere Schweinehund“ der größte Gegner ist – gerade beim Nachwuchs. „Die Versuchung zu sagen: 'Ìch bleibe einfach zu Hause' ist schon groß“, meint Sascha Gojowsky. Aus einem sozialen Verantwortungsbewusstsein heraus sei der Anreiz, sich selbst fit zu halten, zumindest etwas größer, führt der Co-Trainer der A-Junioren weiter aus.

Ungefähr 100 Handballer und Handballerinnen der HSG Schwanewede/Neuenkirchen machen mit und können zur Halbzeit der Aktion auf 1000 gelaufene Kilometer verweisen. Und die Aktion findet jede Menge Unterstützer. Von 50 Cent über einen Euro bis hin zu fünf Euro – die Bereitschaft der „Sponsoren“ ist ausgesprochen ausgeprägt. Sascha Gojowsky hofft natürlich, dass die Spieler so gut bis zum Ende durchziehen wie bislang, 2000 Kilometer sollten daher durchaus im Bereich des Möglichen liegen, wenn die Laufchallenge am 10. Mai endet.

Welche Summe dabei herauskommt, vermag Gojowsky, der bis zur vergangenen Saison noch die B-Jugend des VSK Osterholz-Scharmbeck betreute, nicht vorherzusagen. Er hofft natürlich, so viel wie möglich. „Weil das Geld dringend benötigt wird“, weiß Gojowsky, der zumindest bei den A-Junioren bestens über das derzeitige Laufergebnis informiert ist. „Über Lauf-Apps kriegt man es schon mit“, verrät er. So hätten allein die A-Junioren in der ersten Woche bereits 260 Kilometer hinter sich gebracht. Sascha Gojowsky ist gespannt, ob die Mannschaft diese Marke in der zweiten Woche noch einmal toppen kann.