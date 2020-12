Worphausen. Auf den Schultern von Hani Challal lastet viel Verantwortung. Der 22-jährige Fußballer füllt beim TSV Worphausen mit Leidenschaft die Rolle eines Multi-Funktionärs aus. Der Fahrzeug-Aufbereiter ist im Verein aus der Gemeinde Lilienthal Jugendtrainer, -leiter und Schiedsrichter.

Challal ist vor zehn Jahren aus Syrien geflohen. „Wir wollten Freiheit haben, und weil Verwandte in Deutschland leben, sind wir hierher gekommen“, erklärt der Worphauser. Im Bundesgebiet hat Hani Challal nach einem Kurzaufenthalt in Göttingen im Kreis Osterholz eine neue Heimat gefunden. Inzwischen seit rund zehn Jahren. Nachdem er zunächst der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf beigetreten war, landete der Kurde 2016 beim TSV Worphausen. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren“, begründet er seinen Vereinswechsel.

Mehr zum Thema „Spiel meines Lebens“: Nils Kühtmann Ein Bornreiher Torwart auf „Löwenjagd“ Anfang September ging in Braunschweig der Stern ein bis dahin noch weitgehend unbekannten jungen ... mehr »

Den Schritt hat er bis heute nicht bereut. Beim Verein von der Querreihe hat sich der Multi-Funktionär längst einen Namen gemacht. Im Wörpe-Wümme-Gebiet ist er als Mann an der Pfeife bekannt wie ein bunter Vogel. „Es macht mir auf jeden Fall Spaß als Schiedsrichter. Ich bin knallhart dabei, wenn jemand die Grenze überschreitet“, deutet der Hobby-Referee an, dass er auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt. Hani Challal verwies in der Vergangenheit bereits Trainer wegen Fehlverhaltens von der Anlage. Der Unparteiische leitet im Herrenbereich Spiele bis zur 2. Kreisklasse Osterholz. Er will aber höher hinaus. „Mein Ziel ist die Kreisliga. Das traue ich mir zu“, erklärt der Worphauser seine Ambitionen. Von einem ehemaligen Spitzenschiedsrichter vertritt der in Grasberg wohnhafte Freizeitkicker eine hohe Meinung. „Wolfgang Stark ist mein Vorbild. Der pfeift leider nicht mehr in der Bundesliga“, sagt Hani Challal. Im Kreis Osterholz ist der Wahl-Worphauser von Tim Reinken, Justin Hoff, Marco Miesner, Frank Schnakenberg, Volker Scheper und Patrik Feyer angetan. „Patrik Feyer ist sehr stark“, lobt Hani Challal den schon oft in der Junioren-Bundesliga eingesetzten Unparteiischen des FC Hansa Schwanewede.

Der Referee bricht eine Lanze für den Nachwuchs aus dem Kreis Osterholz. „Ich wünsche mir, dass die Jung-Schiedsrichter in Ruhe ihren Job machen dürfen und nicht von den Trainern und Eltern runtergemacht werden“, zeigt Hani Challal Flagge für seine Mitstreiter. Bei einem viertägigen Schiedsrichter-Gastspiel beim viertgrößten Jugendturnier Europas in Vildbjerg (Dänemark) sammelte der Worphauser diesbezüglich im Sommer 2018 ganz andere Erfahrungen. „Es gab keine Meckerei von den Trainern und Zuschauern. Es war ruhig und freundlich. Das wünsche ich mir auch im Kreis Osterholz“, bekräftigt Hani Challal.

Der Werder-Fan ist auch als Jugendleiter beim TSV Worphausen gefordert. Alexander Pulliam, Christian Kolm und Marco Schlipf unterstützten Hani Challal in den bisherigen beiden Amtsjahren bei der Bewältigung der Aufgaben. Als Jugendleiter kann sich der frühere Torwart ein Bild davon machen, was so alles an Arbeiten zu erledigen ist. Da darf ein Lob für ein Vorstandsmitglied des NFV-Kreises Osterholz natürlich nicht fehlen. „Helmut Schneeloch macht in meinen Augen einen guten Job. Respekt dafür“, würdigt der Worphauser das langjährige Engagement des Kreisjugendobmannes aus Axstedt.

Angetreten ist Hani CHallal als Jugendleiter auch, um der jüngeren Generation zu helfen. „Ich stehe in erster Linie hinter meinen Trainern“, sagt er. Er selbst ist bei den Grünen-Weißen Trainer der U9. Die Unterstützung anderer Leute bestärkt ihn darin, den Kindern Spaß beim Fußball zu vermitteln. Viola Wichmann, Shanice Wichmann und Marc Peters stehen dem 22-jährigen Funktionär mit Rat und Tat zur Seite. „Viola Wichmann ist wie eine Mutter, Tochter Shanice wie eine Schwester für mich“, wendet sich der Dank von Hani Challal an Helfer, die dem Worphauser die Arbeit beim TSV Worphausen etwas erleichtern.