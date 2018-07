Zweikampf im Finale: Aschwardens Luca-Sönke Heißenbüttel (links) und Schwanewedes Sebastian Meyer. (Christian Kosak)

Aschwarden. Der Fußball-Kreisligist FC Hansa Schwanewede hat den gastgebenden SV Aschwarden bei der Fußball-Sportwoche um den Günther-Mehrtens-Gedächtnis-Wanderpokal entthront. Im Finale besiegten die Schützlinge von Trainer Andreas Dirks den Titelverteidiger und Ligarivalen dank Treffer von Jonas Neumann und Jannis Feldkamp mit 2:1. Das Anschlusstor für die Hausherren brachte Nico Köster mit einem Kopfball an.

Das kleine Finale um den dritten Platz entschied der FC Hagen/Uthlede II mit 3:1 gegen den SV Löhnhorst zu seinen Gunsten. Für den Cuxhavener Kreisligisten waren Jonas Hagenah, Jan Hasselmann sowie Frederik Bühring erfolgreich. Sie drehten den Spieß mit ihren Treffern nach einem 0:1-Rückstand um. Für Löhnhorst traf Christoph Oberschelp.

Der als Mitfavorit gehandelte Bremer Landesligist DJK Germania Blumenthal sowie Landesliga-Absteiger TSV Farge-Rekum waren dagegen nicht über die Vorrunde hinausgekommen. Der SV Aschwarden schaffte in der Gruppe A mit der optimalen Ausbeute von drei Siegen aus drei Partien den Sprung ins Endspiel. Beim 4:1-Erfolg über die DJK Germania Blumenthal wartete Marc Holler sogar mit einem lupenreinen Hattrick auf.

In der anderen Gruppe gab es einen packenden Zweikampf um den ersten Rang zwischen dem FC Hansa Schwanewede und dem SV Löhnhorst. Nach einem Auftaktsieg und einem 2:2-Remis im direkten Duell waren beide Teams mit jeweils vier Zählern in den letzten Spieltag der Vorrunde gegangen. Hier legte Schwanewede einen 4:1-Sieg über die TSV Farge-Rekum vor. Der SV Löhnhorst musste sich hingegen mit einem 3:2-Sieg über die SG Findorff II begnügen. Bei einem durchaus möglichen 4:2-Triumph wären die Löhnhorster nicht nur punkt- und torgleich mit den Schwanewedern gewesen, sondern hätten auch die gleiche Anzahl an Treffern und Gegentoren aufgewiesen.

Auch dank des Finaleinzuges der Hausherren verfolgten 450 Zuschauer den Endspieltag. „Die Anlage war rappelvoll“, zeigte sich Aschwardens Vorsitzender Uwe Hotes mit der Resonanz des Publikums hoch zufrieden. Er sei auch insgesamt mit dem Verlauf des Spektakels einverstanden gewesen. „Wir haben wieder viel positives Feedback von den teilnehmenden Mannschaften erhalten“, versicherte Hotes. Der Vereinschef lobte bei allem sportlichen Ehrgeiz die große Fairness der Formationen.

Weitere Informationen

Sportwoche des SV Aschwarden

Gruppe A

SV Grün-Weiß Beckedorf – FC Hagen/Uthlede II 1:3; SV Aschwarden – DJK Germania Blumenthal 4:1; SV Aschwarden - SV Grün-Weiß Beckedorf 3:1; FC Hagen/Uthlede II – DJK Germania Blumenthal 2:1; DJK Germania Blumenthal - SV Grün-Weiß Beckedorf 3:1; SV Aschwarden – FC Hagen/Uthlede II 2:1

Endstand Gruppe A: 1. SV Aschwarden 9:3 Tore/9 Punkte; 2. FC Hagen/Uthlede II 6:4/6; 3. DJK Germania Blumenthal 5:7/3; 4. SV Grün-Weiß Beckedorf 3:9/0

Gruppe B

FC Hansa Schwanewede – SG Findorff II 2:1; SV Löhnhorst – TSV Farge-Rekum 2:0; TSV Farge-Rekum – SG Findorff II 0:3; FC Hansa Schwanewede – SV Löhnhorst 2:2; FC Hansa Schwanewede - TSV Farge-Rekum 4:1; SV Löhnhorst – SG Findorff II 3:2

Endstand Gruppe B: 1. FC Hansa Schwanewede 8:4 Tore/7 Punkte; 2. SV Löhnhorst 7:4/7; 3. SG Findorff II 6:5/3; 4. TSV Farge-Rekum 1:9/0

Spiel um Platz 3

SV Löhnhorst – FC Hagen/Uthlede II 1:3 (1:1)

Finale

SV Aschwarden – FC Hansa Schwanewede 1:2 (0:0)

KH