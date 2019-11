Daniel Gaese (l.), hier noch reklamierend, brachte den FC Hansa Schwanewede in Achim in Führung. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Auf einem guten Weg, was den Klassenerhalt anbelangt, befindet sich der Aufsteiger FC Hansa Schwanewede aktuell in der Fußball-Bezirksliga 3. Beim Kellerkind 1. FC Rot-Weiß Achim sammelte die Elf von Trainer Andreas Dirks mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg die Saisonzähler Nummer 15 bis 17 ein. Daniel Gaese und Phillip-Malte Barnat trafen für die Gäste voll ins Schwarze.

Dem FC Hansa Schwanewede genügte beim fünften Saisonsieg eine allenfalls durchwachsene Vorstellung, um ungeschoren davonzukommen. Die frühe Führung gab dem Gast aber keine große Sicherheit. Nach einem Pass in die Tiefe von Jonas Neumann brach Daniel Gaese den Bann (4.). „Achim hat danach das Heft in die Hand genommen und sehr gute Torchancen gehabt“, bekräftigte Trainer Andreas Dirks. Ordnung und Pass-Spiel ließen bei den Blau-Weißen zu wünschen übrig.

Die Gäste konnten im weiteren Verlauf von Glück reden, dass sie mit einem Vorsprung zur Pause in die Kabine gingen. Yannick Sachau hatte kurz zuvor den Ball bei einem Achimer Abschluss gerade noch gegen die Latte gelenkt (35.). Durch etwas mehr Einsatz kehrte nach Wiederbeginn leichte Besserung beim Gast ein. Nach vorne hin bot der Aufsteiger indes wenig Entlastung. Bei einem Achimer Pfostentreffer durften die Gäste tief durchatmen (70.).

Phillip-Malte Barnat erlöste seine Farben weit in der Nachspielzeit. Der Hansa-Akteur sorgte aus kurzer Entfernung am langen Pfosten nach einer Ecke per Jokertor für die Entscheidung (90.+5). Der Spielverlauf wurde mit dem Endergebnis leicht auf den Kopfball gestellt, sorgte aber dafür, dass die Schwaneweder nun ein Polster von vier Punkten auf den ersten Abstiegsrang aufgebaut haben.

Die Begegnung bot zudem die Besonderheit, dass beide Torhüter den Platz vorzeitig verlassen mussten. Chrysovalantis Triantafylloy (Achim) mit einer Muskelblessur und Yannick Sachau (Schwanewede) durch den Verlust seiner Kontaktlinsen. Dustin Joswig machte seine Sache als Stellvertreter zwischen den Hansa-Pfosten tadellos. Schiedsrichter Jan-Ole Schlüter (SG Lühe) kam in dem Spiel ohne persönliche Strafen aus.