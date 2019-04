Daniel Gaese ist mit dem FC Hansa Schwanewede dank eines 4:0-Auswärtssiges wieder zurück an der Tabellenspitze der Kreisliga Osterholz. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Der Tabellenvierte SV Blau-Weiß Bornreihe II hielt den Rangfünften TSV Eiche Neu St. Jürgen durch das 0:0-Remis auf Abstand. Die TuSG Ritterhude II (5:1 gegen VSK Osterholz-Scharmbeck II) und der SV Löhnhorst (2:1 bei der SG Platjenwerbe) besserten ihr Punktekonto um drei Zähler auf.

TSV Eiche Neu St. Jürgen – SV Blau-Weiß Bornreihe II 0:0: 16 Tage vor dem Duell im Kreispokal-Halbfinale in Bornreihe entsprach die Punkteteilung dem Spielverlauf. Die Begegnung lieferte zumindest eine Erkenntnis: Eiche-Oldie Vladimir Winschu (38 Jahre) ist auf dem Rasenrechteck noch verdammt flott auf den Beinen unterwegs und immer noch wichtig für seine Mannschaft. Die Gäste waren bis zur Pause näher dran an der Führung. Nico Ehrichs stand zweimal ganz dicht vor dem 0:1 (13./15.). Marvin Witte erzielte zudem ein Abseitstor (33.). Christian Roschen verfehlte haarscharf das Gäste-Gehäuse (39.).

Die Platzherren bauten nach der Pause mehr Druck auf. Julian Witte bereinigte die Situation bei einem Torversuch von Vladimir Winschu gerade noch im Fünfmeterraum (73.). Daneben blockten die Gäste einen weiteren Abschluss von Angreifer Vladimir Winschu (84.). Bester Mann auf dem Platz war allerdings der 18-jährige Schiedsrichter Justin Hoff (VSK Osterholz-Scharmbeck).

TuSG Ritterhude II – VSK Osterholz-Scharmbeck II 5:1 (1:1): Ein Stammspieler aus der Herren-Landesliga Lüneburg half dem Gastgeber auf die Sprünge. Die Leihgabe Marcel Meyer steuerte einen Doppelpack zum hohen Heimsieg bei, darunter ein an Kristof Grahl verursachter Foulelfmeter. „Wir waren das ganze Spiel über spielbestimmend“, stufte Trainer Maik Machnacz den Erfolg auch in der Höhe als verdient ein. Michael Czempik setzte das Sahnehäubchen.

Kristof Grahl brach vor der Pause den Bann für die TuSG-Reserve. Mit Effektivität im Abschluss im zweiten Durchgang verwiesen die Blau-Weißen die VSK-Zweitformation noch klar in die Schranken. Der Gast warf lediglich ein Verlegenheitsteam mit gleich sieben Aushilfskräften aus der U19-Landesligamannschaft ins Rennen. Mit Moritz Helmke gelang denn auch einem der A-Junioren der verdiente VSK-Ehrentreffer. Jelto Gerken musste mit Rückenbeschwerden schnell wieder ausgewechselt werden.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – FC Hansa Schwanewede 0:4 (0:1): Mit einer Rumpftruppe ging es für den Aufsteiger praktisch von Beginn an nur um Schadensbegrenzung. „Bis zur Halbzeit haben wir auch eigentlich ganz gut mitgehalten“, befand FCO-Trainer Frank Wätjen. Mangels Auswahl boten die Kreisstädter mit Saber Abidi und Yilmaz Yildirim sogar zwei Spieler aus der vereinseigenen Ü40 auf. Saber Abidi bot sich auch die beste FCO-Torchance. Der Angreifer traf nach Hereingabe von Luca Boschen den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht richtig.

Jonas Neumann brachte die Blau-Weißen nach einer Hansa-Ecke auf Vordermann. Nach einer Stunde waren die Würfel am Gut Sandbeck bereits gefallen. Daniel Gaese (Blitztor), Kevin Müller (Freistoß) und Nick Stellmann (feine Einzelleistung) schraubten bis dahin das Resultat für den Titelkandidaten mit 4:0 in die Höhe. „Wir haben in dieser Phase sehr viel Gas gegeben“, stellte Schwanewedes Trainer Andreas Dirks die Darbietung der zweiten Halbzeit zufrieden. Der FC Hansa steht nun punktgleich mit dem SV Aschwarden an der Tabellenspitze (beide 53 Zähler), hat aber noch ein Spiel weniger bestritten als der große Konkurrent.

SG Platjenwerbe – SV Löhnhorst 1:2 (1:0): „Der Sieg für Löhnhorst war hochverdient“, erkannte SGP-Coach Jan Haarde den Gäste-Erfolg neidlos an. Die Gäste hatten mehr vom Spiel und erarbeiteten sich auch ein Chancenplus. Die miserablen Platzverhältnisse auf der Spielfläche am Moormannskamp spielten den Akteuren mehrfach einen Streich. Den beiden ersten Treffern ging ein Platzfehler voraus. Jannis Fischer profitierte beim 1:0 von einem tückischen Aufsetzer.

Christoph Oberschelp schlug nach dem Wechsel aus einem missglückten SGP-Abspiel Profit, spitzelte den Ball zum 1:1 ins lange Eck. Chris Meißner sorgte per Kopf nach einer Ecke für die Entscheidung. „Wir haben eine sehr disziplinierte Leistung abgerufen“, freute sich SVL-Trainer Torsten Kentel. Schiedsrichter Marcus Nettelmann (SV Grün-Weiß Beckedorf) lieferte eine souveräne Vorstellung.