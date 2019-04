Landkreis Osterholz. Der FC Hansa Schwanewede baute dank des hauchdünnen 1:0-Erfolgs beim FC Hambergen II seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Osterholz auf drei Zähler vor dem Lokalrivalen SV Aschwarden aus. Der FC Worpswede feierte parallel beim 7:0 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II ein Schützenfest.

FC Hambergen II – FC Hansa Schwanewede 0:1 (0:1): Eine Standardsituation führte zum einzigen Treffer der Begegnung. Jonas Neumann war nach einer Hansa-Ecke zur Stelle und erzielte somit sein 22. Saisontor. Der nun allein an der Spitze stehende Klassenprimus gab über weite Strecken klar den Ton an. Die flotter agierenden Gäste durften sich angesichts des knappen Vorsprungs aber erst beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Uwe Feldmann (ATSV Scharmbeckstotel) in Sicherheit wiegen.

Die Schwaneweder versäumten es, den Sack bereits vorher zuzuschnüren. So geriet der Tabellenführer in der Schlussphase zumindest einmal in echte Verlegenheit. Der Ex-Schwaneweder Philip Heidkämper scheiterte aus etwas spitzem Winkel mit der einzig nennenswerten Torchance des Reserveteams an Yannick Sachau im Hansa-Kasten. Mit Paul Meyer und Tobias Prigge vermochten zwei FCH-Leihgaben aus dem Bezirksliga-Kader die verdiente Heimniederlage nicht zu verhindern.

FC Worpswede – VSK Osterholz-Scharmbeck II 7:0 (2:0): Der Motor der Weyerberg-Kicker stotterte zunächst, doch dann kamen die Platzherren noch richtig auf Touren. Die Worpsweder erarbeiten sich nach knapp einer halben Stunde bis Spielende noch ein gewaltiges Chancenp – 22:4. Allein der Doppel-Torschütze Felix Ambrosi kam zu sechs Abschlüssen. Mit Jan-Henrik Kück und Lukas Ringe trafen zwei FCW-Akteure zweifach. Lukas Ringe bewies derweil seine Jokerqualitäten, Lars Rieken setzte per Kopf den Schlusspunkt. Zuvor hatte Jan-Henrik Kück per Volleyschuss nach Angriff über Philip Gerken und Felix Ambrosi das schönste Tor des Abends erzielt. Als Vorbereiter erwies sich Julian Webendörfer, von dem zwei Ecken zu Tore führten. Felix Ambrosi und Lukas Ringe bugsierten in diesen Situationen den Ball jeweils per Kopf in die Maschen. VSK-Keeper Pelle Buschmann stand dem Scheibenschießen letztlich machtlos gegenüber. Einziger Worpsweder Wermutstropfen: Ovidiu Varga humpelte nach 51 Minuten vom Platz.