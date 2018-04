Viel seltener war der SV Blau-Weiß Bornreihe II (vorne Junex-Beduya Stelljes) am Ball als die gastgebenden Schwaneweder (dahinter Niels Abend), die folgerichtig 7:0 gewannen. (Christian Kosak)

Schwanewede. Der Zweitplatzierte der Fußball-Kreisliga Osterholz, FC Hansa Schwanewede, hat im Topspiel den Tabellendritten SV Blau-Weiß Bornreihe II mit einem 7:0 (5:0) gedemütigt. Die Hansa-Spieler punkteten damit erneut und bauten somit die Führung auf den SVB II aus. Mit einem Spiel weniger als die Spitzenreiter Grasberg fehlen den Schwanewedern nur noch fünf Punkte bis zur Tabellenspitze.

Schon vom ersten Augenblick an gaben die Gastgeber den Ton im Spiel an. Bereits in der fünften Minute brachte Kevin Müller die Schwaneweder in Führung. Aus gut 20 Metern Entfernung platzierte Müller den Ball gekonnt im linken Eck. Besonders in der ersten Halbzeit brachten die Hansa-Spieler eine enorme Effektivität auf den Platz. Mehr und mehr Chancen wurden gut herausgespielt. „Es war einfach eine super Mannschaftsleistung. Die Jungs haben ein klasse Spiel abgeliefert“, schwärmte auch FC-Trainer Andreas Dirks nach dem Spiel.

Und das bestätigte sich auch schon während der Partie: In der 23. Minute erweiterte Daniel Gaese den Vorsprung auf 2:0. Nach einem Abpraller brachte er den Ball per Kopf im Tor unter. Bornreihe schien wie abwesend, während die Schwaneweder das Spiel machten. In der 26. Minute schoss Thorsten Vethacke nach einer Kombination über die Außen das nächste Tor. Und bereits zwei Minuten später gelang ihm der zweite Teil des Doppelpacks zum 4:0. „Bei Schwanewede passt einfach vieles zusammen. Bei der Mannschaft darf man mal keinen schlechten Tag haben“, wusste da auch Bornreihes Trainer Julian Gelies.

Vor der Halbzeit gelang den Gastgebern dann auch noch das 5:0. Ein langer Ball auf Emil Tecker hebelte die Blau-Weiße Abwehr aus. Tecker umging den Torwart und brachte die Kugel im Netz unter. Bereits zur Pause mussten die Bornreiher also schon einiges einstecken. Doch auch nach dem Halbzeitpfiff ging das Spiel weiter wie zuvor. Die zweite Garde der „Moorteufel“ schaffte es nicht, gegen die starken Schwaneweder anzukommen. „Das, was wir die letzten Wochen so gut gemacht haben, das hat heute alles nicht funktioniert“, sagt Gelies.

Und so fiel auch in der 52. Minute das 6:0, jedoch auf sehr kuriose Art und Weise: Nachdem Felix Hoppe aus etwa 20 Metern abgezogen hatte, wehrte Bornreihes Torwart Felix Behrens den Ball ab. Da er die Kugel aber nicht festhielt, rollte der Ball langsam in Richtung der Torlinie. Doch war der Ball auch über der Linie? Die Schiedsrichterassistentin zeigte an, dass er drüber war, der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Kevin Müller verwertete den Abpraller.

Wem das Tor letztlich zugesprochen wurde, wussten die Beteiligten auch nach dem Spiel noch nicht. „Der Ball ist ja jetzt drin“, sagte der Schiedsrichter auf die Frage von FC-Trainer, wem das Tor denn nun gehöre. Im Endeffekt wurde der Treffer Müller zum Doppelpack anerkannt. Wenige Minuten später kam es dann auch noch zum Platzverweis für die Gäste. Marvin Witte grätschte Dominik Willkomm fünf Minuten nach seiner Einwechselung vor Frust von hinten in die Beine.

In der 90. Minute bekamen die Gäste schließlich noch einen Strafstoß zugesprochen. Der frisch gebackene Vater Sebastian Rolf kam extra zum Spiel aus dem Krankenhaus. Den Elfmeter verwandelte er zwar nicht direkt, jedoch schob er den Nachschuss gekonnt ins Tor. Nach dem Sieg ging es wieder zurück ins Krankenhaus zu dem „hoffentlich bald Hansa-Nachwuchs“, wie Dirks bereits ankündigte.

Besonders in den nächsten Spiele wollen die Schwaneweder noch mal alles geben. „Wir wollen natürlich jedes Spiel so angehen wie dieses“, erklärte Dirks.