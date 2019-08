Bis zum Schluss musste Daniel Gaese (rechts), hier gegen Dustin Hirsch, um den Sieg des FC Hansa Schwanewede zittern. (Dennis Schott)

Schwanewede. Wie viele Nerven sie bei diesem Spiel gelassen hatten, konnten Andreas Dirks und Mike Schnäckel, das Trainerduo des Fußball-Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede, hinterher kaum sagen. Soviel war aber gewiss: Es waren eine Menge. „Gerade nach dem Anschlusstreffer wussten wir natürlich, dass es noch einmal eng wird“, meinte Andreas Dirks, für den der Schlusspfiff der Auftaktpartie gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck wie eine Erlösung vorgekommen sein muss. Der Aufsteiger hatte soeben den 2:1 (1:0)-Auftaktsieg über die Zeit gerettet.

Einfach glücklich – so ließ sich der Gemütszustand nach der Partie am besten umschreiben. „Was echt gestimmt hat, waren die Einstellung und die Leidenschaft. Dafür, dass es der erste Auftritt in der neuen Liga war, sind wir echt begeistert. Besser hätte es vor unserem Publikum, das uns wieder klasse unterstützt hat, nicht laufen können“, ergänzte Mike Schnäckel.

Glücklich – so ließ sich aber auch das Zustandekommen der ersten drei Punkte auf Bezirksebene nach 33 Jahren umschreiben. Der VSK hatte die weitaus größeren Spielanteile, musste sich aber ebenso den Vorwurf gefallen lassen, daraus viel zu wenig gemacht zu haben. „Dass wir mit dem VSK nicht auf Augenhöhe stehen, war klar. Aber die Jungs haben super gefightet und sich den Sieg auch verdient“, meinte Mike Schnäckel. Er wusste aber auch um die Schwächen seiner Abwehr, die den Gästen ein ums andere Mal vielversprechenden Raum überließ, in letzter Konsequenz die Aktionen des VSK aber unterband. Auf der anderen Seite musste sich der VSK Osterholz-Scharmbeck eingestehen, die freien Räume nicht genutzt zu haben. „Es fehlte die letzte Konsequenz und die Konzentration“, fasste VSK-Coach Oliver Schilling das Dilemma zusammen. Mit Abstrichen zwingend agierte sein Team erst nach dem Anschlusstreffer von Dennis Knecht (80.). Doch da war es eigentlich schon zu spät.

Gäste mit mehr Spielanteilen

Dabei schienen die Gäste das Geschehen im Griff zu haben. Zwar spielten sie sich anfangs lange Zeit keine echte Torchance heraus, doch besaßen sie die weitaus größeren Spielanteile. „Wir sind nicht richtig in die Box gekommen“, meinte Oliver Schilling, dessen Team zudem noch unverhofft in Rückstand geriet. Nach einem Eckball von Schwanewedes Daniel Gaese ließ VSK-Schlussmann Malte Vollstedt das Leder durch seine Hände gleiten, sodass der mit aufgerückte Abwehrchef Jendrik Seebeck nur noch einschieben musste. Ein Treffer, der den ohnehin auf Gegenstöße lauernden Hausherren in die Karten spielte.

Der VSK Osterholz-Scharmbeck musste mit zunehmender Spieldauer ein größeres Risiko eingehen, was dem FC Hansa wiederum gelegentlich Konterchancen einbrachte. Eine davon bot sich Nick Stellmann, der die Großchance zum 2:0 besaß, aber aus halbrechter Position an der Fußabwehr von Keeper Vollstedt scheiterte. Die Abschlüsse auf der Gegenseite waren überwiegend schwach. Die beste Möglichkeit verzeichnete noch Ben Jessop, dessen Flachschuss Hansa-Keeper Yannick Sachau zur Ecke lenkte. Der Schussversuch von Tjerk Johannsen, der ziemlich unbedrängt von der Strafraumgrenze abziehen konnte, stellte hingegen für das Hansa-Gehäuse keine Bedrohung dar.

Die Gäste schienen mit dem Wiederanpfiff aber verstanden zu haben. Felix Gartelmann (50.) und Tjerk Johannsen (54.) scheiterten mit ihren Schüssen knapp. Danach leistete sich der VSK aber eine Unachtsamkeit, die ihn entscheidend auf die Verliererstraße brachte. Ein Konter über den pfeilschnellen Phillip-Malte Barnat, der sich über die linke Flanke durchsetzte und nach innen passte, schloss der eingewechselte Emil Tepper für Hansa zum 2:0 ab (60.). Die Vorstellung von einem Heimsieg wurde nun konkreter, doch noch war ja eine halbe Stunde zu spielen und der VSK lange nicht gewillt, sich mit einer Niederlage abzufinden. Die Grün-Weißen fuhren nun größeres Risiko und besaßen durch einen Pfostenschuss von Dennis Riemer vor dem Anschlusstreffer die beste Möglichkeit (66.). Mehr jedoch nicht, weil sich der Favorit auch ungenaue Zuspiele leistete und aussichtsreiche Freistöße zum Teil kläglich versiebte. „Ich finde, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten gute Ballpassagen, haben uns viele Angriffe erspielt“, wollte VSK-Coach Schilling nicht unerwähnt lassen, mit vier Spielern aus dem Jahrgang 2000 und jünger angetreten zu sein.