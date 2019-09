Schwanewede. Große Enttäuschung herrschte am Freitagabend beim Fußball-Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede. Trotz einer frühen 2:0-Führung musste sich der Aufsteiger im Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen noch mit 2:4 geschlagen geben.

Für besonderen Ärger sorgte dabei die Leistung von Schiedsrichter Matthias Brand. „Natürlich müssen wir uns an die eigene Nase fassen und normalerweise sage ich auch nichts zum Schiri, aber das heute war schon sehr bitter“, bilanzierte FCH-Coach Andreas Dirks. Dessen Gefühlslage sah zunächst noch ganz anders aus. Hansa legte los wie die Feuerwehr, insbesondere Oguzhan Dalan zeigte sich in guter Form. Zunächst bediente er Dominic Ponty zum 1:0 (4.), keine zwei Minuten später erhöhte er per Heber. In der Folgezeit geriet der Unparteiische in den Fokus: Vor dem Anschlusstreffer übersah er ein Foulspiel (24.), zehn Minuten später schickte er Jendrik Seebeck nach einem Zweikampf vom Feld, obwohl seine Assistentin zuvor auf Abseits entschieden hatte. Nach Rücksprache nahm er diesen Platzverweis zwar zurück, zeigte Felix Hoppe dafür binnen weniger Sekunden eine fragwürdige Ampelkarte. In Unterzahl konnten die Hanseaten den Vorsprung nicht halten, nach dem Ausgleich drehte Amer Özer das Spiel mit zwei tollen Freistößen (51./66.).