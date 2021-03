Sascha Petri FC Hansa Schwanewede (Fr)

Herr Petri, weshalb hat Ihr Team eigentlich nur sechs Spiele auf dem Buckel?

Sascha Petri: Weil wir einen Corona-Fall in unserer Mannschaft hatten. Dadurch sind gleich drei Spiele in zwei Wochen weggefallen. Deshalb haben wir auch die wenigsten Spiele aller Mannschaften in der Liga absolviert.

Nein, nur die Spieler, die unmittelbaren Kontakt zur betreffenden Person in der Kabine hatten. Auf dem Trainingsgelände an der Weser-Geest-Kaserne in Neuenkirchen stehen uns vier Kabinen zur Verfügung, auf die sich die einzelnen Spieler verteilen. Nur die sogenannten Kontaktpersonen A mussten sich in Quarantäne begeben und auch einen Corona-Test machen. Die sind aber allesamt negativ ausgefallen.

Ich gebe grundsätzlich ungern das Ziel aus, im Mittelfeld zu landen. Aber uns war schon vorher klar, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun bekommen, aber eben auch nicht ganz oben mitmischen werden. Ich hatte vor der Saison den SV Grün-Weiß Beckedorf, SV Lilienthal-Falkenberg II und die Sportfreunde Heilshorn auf dem Zettel, die den Aufstieg unter sich ausmachen werden. So kommt es ja nun auch. Als einziges Team haben wir schon gegen alle diese drei Mannschaften gespielt und dabei alle Partien verloren. Gegen die Mannschaften, die sich mit uns auf Augenhöhe befinden, haben wir dagegen gewonnen.

Bei uns geht nach vorne immer etwas. Aber während wir uns ganz ruhig, ja beinahe schon pragmatisch bis an den gegnerischen 16-Meter-Raum heranspielen, so müssten die Jungs in der Box noch etwas abgeklärter werden. Oft schließen unsere Spieler überhastet bereits aus 20 Metern ab oder sie verpassen gänzlich den Abschluss. Mit Tom Schröder und Alexander Zippel haben wir auch nur zwei über 30-Jährige in der Offensive. Der Rest hat bis vor drei Jahren noch A-Jugend gespielt.

Wir haben mit nur 18 spielberechtigten Akteuren den kleinsten Kader unter unseren vier Herrenmannschaften. Weil wir auch einige Studenten und Berufssoldaten im Team haben, brauchen wir auch immer wieder Aushilfen aus den anderen Mannschaften. Aber auch, wenn ich sehr dankbar darüber bin, dass Spieler aus dem dritten oder vierten Team bei uns einspringen, wirken diese oft bis zur 60. oder 70. Minute wie Fremdkörper. Dann ist das Spiel aber schon fast vorbei. Das ging mir persönlich in meiner aktiven Zeit aber auch nicht anders.

Ich treffe grundsätzlich alle Entscheidungen zusammen und gleichberechtigt in einem Trainerteam mit Alexander Zippel und Tobias Nater. Wenn die beiden aber auf dem Platz stehen, kann ich als Außenstehender unbefangener an die Sache herangehen.

Zur Person

Sascha Petri (43)

ist seit knapp eineinhalb Jahren Trainer beim FC Hansa Schwanewede II. Zuvor war der Wirtschaftsprüfer acht Jahre als Spartenleiter bei den Blau-Weißen im Einsatz.