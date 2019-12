So ärgerlich: Emil-Finn Tepper und die Schwaneweder Fußballer verloren durch ein spätes Gegentor. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Obwohl der FC Hansa Schwanewede im Bezirksliga-Heimspiel gegen den hochgehandelten TSV Bassen quasi mit dem letzten Aufgebot auflaufen musste, standen die Hanseaten ganz nah vor einer echten Überraschung: Erst eine direkt verwandelte Ecke kurz vor Schluss beendete die Hoffnungen der couragiert kämpfenden Gastgeber und besiegelte die ärgerliche 1:2 (1:1)-Pleite.

„Das ist natürlich extrem bitter, dass wir uns am Ende nicht belohnen und durch so ein Tor verlieren. Hier war heute mindestens ein Punkt drin, kämpferisch kann ich den Jungs aber überhaupt keinen Vorwurf machen“, erklärte FCH-Coach Andreas Dirks unmittelbar nach Abpfiff. Dirks musste kurzfristig auf gleich acht Spieler verzichten und vor dem Spiel kräftig an der Aufstellung herumbasteln. Der etatmäßige Flügelspieler Phillip Barnat rückte so beispielsweise in die Innenverteidigung, wo er neben dem ebenfalls starken Routinier Jendrik Seebeck eine Partie ohne Fehl und Tadel ablieferte. Aber auch die anderen Hansa-Kicker überzeugten gegen den Tabellenzweiten mit einem großen Kämpferherz und jeder Menge Einsatzfreude.

Offensiv gelang den kompakt stehenden Gastgebern im ersten Abschnitt zwar wenig, dafür entnervten sie die Bassener von Minute zu Minute durch energische Zweikampfführung und hohe Laufbereitschaft. Nachdem die Gäste in der ersten Viertelstunde noch deutlich dominierten und dreimal knapp verzogen, biss sich der Underdog mehr und mehr in die Partie. Durch längere Ballbesitzphasen beruhigte die Dirks-Formation das Spiel gegen einen erstaunlich passiven Gegner, bis auf einen zu hoch angesetzten Kopfball von Daniel Wiechert (36.) wurde es vor dem eigenen Gehäuse so nicht mehr brenzlig.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Duell spannend. Zunächst rettete Yannick Sachau mit einem guten Reflex (48.), knapp zehn Minuten später wurde es dann auf der anderen Seite erstmals richtig gefährlich. Dominic Ponty, der nach wiederholtem Foulspiel kurz zuvor nur knapp einem Platzverweis entgangen war, erzwang einen Ballgewinn, Daniel Gaese scheiterte in der Folge aus spitzem Winkel am Bassener Keeper (60.).

Zwei Minuten hiernach durften dann die Gäste jubeln, ein nicht unhaltbar scheinender Schlenzer von Luca Bischoff landete hinter Sachau.

Wer nun aber glaubte, dass die Schwaneweder nach diesem Nackenschlag einbrechen würden, sah sich kolossal getäuscht. Stattdessen erhöhte Hansa den Druck und drängte auf den Ausgleich. Ein Versuch des extrem fleißigen Alessandro Kray, der nach tollem Spielzug aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, wurde aber gerade so pariert (67.), Jannis Feldkamps Freistoß aus 20 Metern zischte zudem nur knapp über den Querbalken (78.).

Sieben Minuten vor Ultimo wurden die Mühen aber doch belohnt: Eine scharfe Hereingabe von Emil-Finn Tepper wurde zwar noch abgewehrt, den Abpraller drückte der kurz zuvor eingewechselte James Saah Josiah aber im Fallen über die Linie. Nun schien sogar ein Sieg möglich, in der Schlussphase zogen die Bassener das Tempo aber noch mal an.

Sachau, der zuvor schon zweimal stark zur Stelle gewesen war, lenkte einen Freistoß von Mark Moffat in höchste Not an die Latte – und hätte so den keineswegs unverdienten Punkt festhalten können. Bei der anschließenden Ecke von Denis Schymiczek machte er aber keine glückliche Figur, der Ball landete vom Innenpfosten im Tor (88.). Wenig später war Schluss und die beherzte Vorstellung des arg dezimierten Bezirksliga-Aufsteigers sollte unbelohnt bleiben.