Erlebte Höhen und Tiefen: Cornelia Kuhangel von der TuSG Ritterhude II. (Sandra Brockmann)

Ritterhude/Stendorf. Mit einem hart erkämpften 8:6-Heimsieg im Derby gegen den FC Hambergen hat die TuSG Ritterhude II wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen der Tischtennis-Landesliga der Damen aufgenommen. Daran änderte auch die zwei Tage später erlittene 3:8-Niederlage in der Riesturnhalle gegen den TSV Germania Cadenberge nichts. Der Tabellenzweite war auch für den FSC Stendorf beim 8:2 eine Nummer zu groß, zumal bei den Gästen Svenja Belgardt aus privaten Gründen fehlte.

TuSG Ritterhude II – FC Hambergen 8:6: Es kristallisierte sich bereits vor der Partie heraus, dass der Verlierer einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt verkraften müsste. Entsprechend mobilisierten die Hammestädterinnen alles, was Rang und Namen hatte. Selbst Katja Schneider, eigentlich eine feste Größe im Ritterhuder Oberliga-Team, half aus. Ganz anders gestaltete sich die Personalsituation bei den „Zebras“, die krankheitsbedingt auf ihre Nummer eins Lilly Marie Küstner verzichten mussten. Nahezu alles sprach also für einen Heimsieg, erst recht, als die TuSG schnell mit 3:0 in Führung ging.

Doch die Gäste bewiesen eine ausgezeichnete Moral. Besonders Stefanie Nolte imponierte und riss ihre Teamkameradinnen förmlich mit. Die 18-Jährige zeigte sich in vielen langen Ballwechseln äußerst stabil und suchte sich auch weitestgehend den richtigen Ball zum Angriff aus. Mit dieser Taktik fielen ihr nacheinander Bianca Hampel, Katja Schneider und Kerstin Schröder zum Opfer. Außerdem spielte Nane Grotheer beim FCH groß auf. Die Härte in ihrem Spiel reichte zu zwei wichtigen Gästezählern.

Zwei Matchbälle vergeben

Bei den Gastgeberinnen sammelte Katja Schneider mit zwei Punkten in den Einzeln Selbstvertrauen. Die Geschichte des Abends schrieb jedoch Cornelia Kuhangel. Die erfahrene Topspinspezialistin vergab zunächst beim Stand von 2:0 nach Sätzen und 10:8 zwei Matchbälle gegen ihre ehemalige Mannschaftskameradin Daniela Lilienthal, verlor noch in fünf Sätzen und brachte somit die TuSG mit 3:4 erstmals gefährlich in Rückstand. Doch Kuhangel konnte mit der Enttäuschung umgehen. Sie war es, die im weiteren Verlauf die entscheidenden Ritterhuder Punkte beisteuerte. Erst wehrte sie wiederum beim 3:2 über Nane Grotheer zwei Matchbälle ab und hielt schließlich auch im letzten Match des Tages dem Druck gegen Joanna Hahn stand. „Natürlich sind wir erst einmal enttäuscht“, bilanzierte Hambergens Daniela Lilienthal kurz nach Spielende, „aber wir wollen auf jeden Fall noch den Relegationsplatz erreichen.“

TuSG Ritterhude II – TSV Germania Cadenberge 3:8: Die Erleichterung über den wichtigen Derbysieg verschleierte ein wenig die kaum zufriedenstellende Leistung der Ritterhuder Reserve. So verwunderte es auch nicht ernsthaft, dass die TuSG dem Tabellenzweiten kaum Paroli bieten konnte. Mit einer Ausnahme, denn Bianca Hampel wirkte vergleichsweise wie ausgewechselt. Mit ihren gewohnt druckvollen Schlägen ließ sie Jessica Arnfelt und Birte Mangels jeweils in drei Durchgängen nicht den Hauch einer Chance. Weitere Erfolgserlebnisse waren ihren Teamkolleginnen nicht vergönnt. Kerstin Schröder beispielsweise hielt immer bis Mitte eines Satzes gut mit, brachte sich dann aber mit leichten Fehlern selbst um den Lohn. Hingegen wirkte Cornelia Kuhangel von Beginn an etwas gehemmt, nachdem bei ihr beim Einspielen wieder Schmerzen im Schlagarm aufgetaucht waren. An Position vier war Katrin Monsees die fehlende Matchpraxis anzumerken. In einem offenen Schlagabtausch mit Sandra Sietas-Schult verpasste sie eine vorentscheidende 2:0-Satzführung nur knapp.

TSV Germania Cadenberge – FSC Stendorf 8:2: Ohne Svenja Belgardt ging es für die Gäste von vornherein nur um Schadensbegrenzung. Allerdings verkaufte sich der Außenseiter vor allem in der Anfangsphase teuer. Anja Jürgens und Silke Niebank waren bei einer 2:0-Satzführung und 9:9 im dritten Durchgang nur zwei Punkte davon entfernt, den FSC mit 2:0 in Front zu bringen.

Denn parallel hatten Inge Kaune und Melanie Scholze ihr Doppel bereits gewonnen. Überhaupt spielte sich Jokerin Silke Niebank besonders in den Vordergrund. Aus der Halbdistanz gab sie keinen Ball verloren und nutzte zudem ihre Möglichkeiten im Angriff. Gegen Sandra Sietas-Schult blieb ihr aber wie schon im Doppel trotz eines klaren Vorsprungs das „Happy End“ verwehrt. Für den zweiten FSC-Zähler sorgte Melanie Scholze, die immer wieder die Vorhand ihrer Gegnerin Andrea Fürst suchte und damit dem unangenehmen Antibelag aus dem Weg ging.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude II – FC Hambergen 8:6: Hampel/Kuhangel – Lilienthal/Grotheer 3:2 (7:11, 11:6, 7:11, 11:6, 11:5); Schneider/Schröder – Nolte/Hahn 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:4); Schneider – Hahn 3:0 (11:7, 11:7, 11:8); Hampel – Nolte 1:3 (7:11, 13:11, 8:11, 1:11); Schröder – Grotheer 0:3 (9:11, 6:11, 7:11); Kuhangel – Lilienthal 2:3 (11:8, 12:10, 10:12, 8:11, 8:11); Schneider – Nolte 1:3 (11:6, 7:11, 6:11, 8:11); Hampel – Hahn 3:0 (11:4, 11:7, 11:5); Schröder – Lilienthal 3:1 (5:11, 11:6, 11:6, 11:9); Kuhangel – Grotheer 3:2 (9:11, 13:11, 11:4, 5:11, 13:11) ; Schröder – Nolte 1:3 (9:11, 10:12, 11:8, 5:11); Schneider – Lilienthal 3:0 (11:6, 11:6, 11:1); Hampel – Grotheer 0:3 (7:11, 6:11, 3:11); Kuhangel – Hahn 3:1 (11:6, 11:6, 8:11, 12:10)

TuSG Ritterhude II – TSV Germania Cadenberge 3:8: Kuhangel/Monsees – Mangels/Arnfelt 1:3 (3:11, 11:8, 9:11, 4:11); Hampel/Schröder – Sietas-Schult/Fürst 3:2 (11:9, 9:11, 11:9, 3:11, 11:4); Hampel – Arnfelt 3:0 (11:9, 11:5, 11:6); Schröder – Mangels 0:3 (7:11, 8:11, 7:11); Kuhangel – Fürst 2:3 (11:5, 8:11, 9:11, 12:10, 8:11); Monsees – Sietas-Schult 1:3 (11:13, 11:9, 7:11, 8:11); Hampel – Mangels 3:0 (11:7, 14:12, 11:5); Schröder – Arnfelt 1:3 (7:11, 8:11, 11:9, 9:11); Kuhangel – Sietas-Schult 1:3 (11:5, 3:11, 3:11, 6:11); Monsees – Fürst 0:3 (6:11, 6:11, 7:11); Kuhangel – Mangels 1:3 (4:11, 11:6, 4:11, 6:11)

TSV Germania Cadenberge – FSC Stendorf 8:2: Sietas-Schult/Fürst – Kaune/Scholze 1:3 (4:11, 6:11, 11:9, 9:11); Mangels/Arnfelt – Jürgens/Niebank 3:2 (10:12, 7:11, 11:9, 11:6, 11:1); Mangels – Kaune 3:0 (11:6, 11:4, 11:9); Arnfelt – Jürgens 3:0 (12:10, 11:4, 16:14); Sietas-Schult – Niebank 3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:8, 11:6); Fürst – Scholze 0:3 (9:11, 7:11, 10:12); Mangels – Jürgens 3:1 (11:8, 10:12, 11:3, 11:6); Arnfelt – Kaune 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:6); Sietas-Schult – Scholze 3:1 (16:14, 11:6, 6:11, 11:9); Fürst – Niebank 3:1 (8:11, 11:7, 12:10, 11:7) FM