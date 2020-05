Heute von: Hasko Schilling, 67 Jahre alt, langjähriger Tennis-Regionalligaspieler des TC Falkenberg. (FR)

Herr Schilling, wie sieht Ihr neuer Trainingsalltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie bei sich persönlich noch die größten Defizite?

Hasko Schilling: Zum Glück bin ich im Ausdauerbereich zu Hause mit einem Ergometer, Crosstrainer und einer Rudermaschine gut aufgestellt. Außerdem habe ich die Leidenschaft fürs Rennradfahren entdeckt, wobei ich eher ein Schönwetterfahrer bin. Beim Tennis ist bislang nur Einzel möglich, die Leute sind eher noch zurückhaltend, daher gehen mir die Trainingspartner aus. Das Vereinsheim darf nur mit Mundschutz und Handschuhen betreten werden. Letztere braucht man auch beim Platzabziehen. Ein Handtuch muss auf der Bank liegen, und wir tragen uns stets in eine Anwesenheitsliste ein. Mir fehlt momentan noch ganz klar die Spielpraxis. Die Technik ist ebenfalls noch nicht so ausgereift, auch weil wir keinen leistungsorientierten Trainer mehr besitzen.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Sicherlich war es an der Zeit, sie ins Leben zu rufen. Die Frage wird sein, wie konsequent und vernünftig sich die Leute weiterhin an die Vorgaben halten. Wir sind auf einem guten Weg, haben die Pandemie aber noch nicht überstanden. Es kann durchaus zu einer zweiten Welle kommen. Unser besseres Hygieneverhalten hat übrigens einen weiteren positiven Nebeneffekt. Wie mein Physiotherapeut mir vor Kurzem mitteilte, gibt es deutlich weniger Grippefälle und Magen-Darm-Infektionen.

Mehr zum Thema Tennis Herren 65 Erfolgsteam des TC Falkenberg löst sich auf Es hatte sich schon länger angedeutet. Der TC Falkenberg wird bei den Herren 65 in der kommenden ... mehr »

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Den Kontakt zu anderen Sportlern und im Allgemeinen die Geselligkeit, das heißt, mit Freunden mal gemütlich italienisch essen zu gehen. In unserer Region klagen wir aber auf hohem Niveau. Im Vergleich zu Menschen in den Städten können wir viele Möglichkeiten in der Natur nutzen. Ich habe mich zuletzt viel intensiver als in den Vorjahren um meinen Garten gekümmert, auch Gemüse wie Salat, Radieschen und Tomaten angebaut. Dabei habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und dass mir diese Art von Entschleunigung auch mal guttut.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Im Augenblick darf man sich ja noch nicht mit mehreren Freunden treffen. Zudem war ich bislang nicht in einem Restaurant und muss mich mit der neuen Atmosphäre womöglich auch erst mal anfreunden. Das werde ich in nächster Zeit aber trotzdem in die Tat umsetzen. In der Arena von Verona wollte ich eigentlich im Juni die Oper „Aida“ anschauen, die Reise ist aber durch den Veranstalter bereits storniert worden. Hinter den Senioren-Weltmeisterschaften auf Mallorca im Oktober steht derzeit auch noch ein großes Fragezeichen.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Hasko Schilling, 67 Jahre alt, langjähriger Tennis-Regionalligaspieler des TC Falkenberg.

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.