Bereits zweimal half Hassan Jaber als Akteur bei der Bezirksliga-Mannschaft des SV Lilienthal-Falkenberg, die er zur kommenden Saison als Trainer übernimmt, aus. (Hasselberg)

Lilienthal. So weit, so richtig. Aber das ist auch wirklich das einzig „neue“ beim 35-Jährigen. Hassan Jaber ist mit dem Verein fest verwurzelt, lief bei der Zweiten als Spieler auf und wirkte auch bereits in den beiden zurückliegenden Partien des Bezirksliga-Teams auf dem Feld mit. Das wird er auch im finalen Saisonspiel beim SV Komet Pennigbüttel, an dessen Ende der Klassenerhalt gefeiert werden soll.

Dass dies gelingt, davon ist Hassan Jaber überzeugt. Er weiß, dass nicht unbedingt viele damit gerechnet hätten, dass die Gelb-Blauen nach dem Spiel am vergangenen Wochenende gegen den Drittplatzierten TSV Etelsen noch eine Chance auf den Ligaverbleib haben würden. Aber die Lilienthaler gewannen das Spiel tatsächlich, nicht glücklich, sondern sogar überzeugend. Die Abstiegsgefahr bleibt zwar auch mit diesen unverhofften drei Punkten akut, schließlich belegt der SV Lilienthal-Falkenberg noch immer den ersten Abstiegsplatz. Aber die Mannschaft wäre schon jetzt abgestiegen, wenn sie nicht diesen Sieg eingefahren hätte. „Den Schwung wollen wir mitnehmen“, sagt Hassan Jaber. Er nutzte den Moment kurz nach dem Abpfiff, um die Mannschaft um sich zu scharen und sie auf das wichtige Spiel beim SV Komet Pennigbüttel einzustimmen. „Bei mir muss immer Feuer drin sein“, erklärt der 35-Jährige.

Auch gegen die „Kometen“ will der Coach die Spieler bei der Ehre packen. Auch wenn das eigentlich nicht nötig sein sollte bei einer Partie mit Finalcharakter. Aber sicher ist sicher. Das ist auch deswegen nötig, weil nicht alle LiFa-Akteure an ihre Leistungsgrenze gehen wollten oder konnten. „Es gab einen Teil, der immer mitgezogen hat und einen Teil, der das nicht gemacht hat“, erklärt Jaber das größte Manko in dieser Saison: die Einstellung. Dabei ist er sicher, dass es nicht so weit hätte kommen müssen, wenn „alle richtig mitgezogen hätten“, während Interimscoach Pascal Klinckradt auch das junge Durchschnittsalter für die Schwankungen mitverantwortlich macht.

Und trotzdem: Der SV Lilienthal-Falkenberg in der Kreisliga – das ist für Hassan Jaber eigentlich unvorstellbar. „Da hat die Mannschaft nichts verloren“, stellt er klar. Dafür sei sie zu gut, auch wenn sie den Nachweis oft genug schuldig geblieben sei. Außerdem wäre es dieselbe Liga, in die Hassan Jaber vor zwei Jahren die eigene Reserve geführt hatte. Er hat sich auch aufgrund dessen Hoffnungen gemacht, bereits in dieser Saison die Bezirksliga-Mannschaft zu trainieren. Doch ihm wurde Manuel Weinrich, der kurz nach den ersten Spielen der Rückrunde bekanntlich seinen Rücktritt erklärte, damals vor die Nase gesetzt. So fühlte es sich jedenfalls an für ihn. „Man hat mich übergangen“, erklärt Hassan Jaber rückblickend. Die Enttäuschung darüber war so groß, dass er sich kurzerhand dem TSV Dannenberg anschloss, nach nur einem halben Jahr aber zur Zweiten nach Lilienthal zurückkehrte. „Ich bin eigentlich nur wegen Raoul Kanitz (Trainer der Reserve-Mannschaft, Anm. d. Red.) zurückgekommen“, erzählt er. Und obwohl er auch bei der neuerlichen Trainersuche nicht unbedingt erste Wahl war, gibt es im Nachhinein nichts zu beanstanden. „Man war ja ehrlich zu mir“, so Jaber.

Wenn der 35-Jährige an diesem Sonnabend in Pennigbüttel auf dem Platz steht, wird es vermutlich das letzte Mal sein. Ein Spielertrainer, wie er es bislang in der Zweitvertretung gewesen ist, will er nicht mehr sein. „Das würde nicht so gut klappen“, vermutet Jaber. Er fürchtet etwas um seine Glaubwürdigkeit, wenn er Fehler seiner Spieler moniere und ihm dieselben Fehler möglicherweise auch unterliefen. Dann lieber den Takt von der Seitenlinie aus vorgeben, wo er gemeinsam mit Co-Trainer Pascal Klinckradt stehen wird. Notfalls auch in der Kreisliga. Seine Zusage gilt ligaunabhängig, auch wenn er natürlich alles daran setzen wird, mit „LiFa“ die Klasse zu halten. Demgegenüber ist er positiv gestimmt, meint er und erklärt den jüngsten Aufschwung. „Man musste das Feuer wieder anmachen“, umschreibt es der B-Lizenz-Inhaber. Ein Feuer, das auch in Pennigbüttel brennen soll. „Wenn wir gewinnen, bin ich mir sicher, dass wir Klasse halten werden“, meint Hassan Jaber, wohlwissend, dass die Arbeit nach Saisonschluss erst so richtig anfängt. Es gilt, eine schlagkräftige Mannschaft für die kommende Saison aufzubauen. Und auch wenn der ein oder andere noch zögert, „das Gros soll bleiben“, so Jaber.

Zur Sache

Vielleicht reicht ein Remis

In der eigenen Hand hat es der SV Lilienthal-Falkenberg nicht, den Abstieg zu verhindern. Er ist auf Ausrutscher der drei ebenfalls noch gefährdeten Teams angewiesen. Dem SV Ippensen (11./35 Punkte/+4 Tore) reicht aufgrund des wesentlich besseren Torverhältnisses ein Unentschieden, während der FSV Langwedel-Völkersen (12./35/-11) sowie der 1. FC Rot-Weiß Achim (13./34/-42) gewinnen sollten, um nicht noch von den Lilienthalern (14./33/-14) eingeholt zu werden. „LiFa“ könnte aber sogar ein Unentschieden reichen, sofern die Achimer ihr letztes Spiel verlieren sollten.