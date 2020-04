Ließ die Karten in neun Spielen komplett in der Tasche: Heiko Junge. (Tobias Dohr)

Landkreis Osterholz. Der Fußball-Schiedsrichter des ASV Ihlpohl führt im Herrenbereich die Rangliste der Osterholzer Schiedsrichter mit den meisten Spielen ohne persönliche Strafen (Gelbe, Gelb-Rote, Rote Karte) an. Neun seiner 21 Spiele der Spielzeit 2019/20 überstand Junge mit weißer Weste.

Dem am nächsten kamen die Unparteiischen Marco Miesner (vier von 18 Spielen) und Daniel Jung (vier von 13 Spielen). Heiko Junge ist auch in der Kreisliga, 1. und 2. Kreisklasse mit jeweils drei Begegnungen ohne Verwarnung und Feldverweis Spitzenreiter. In der 2. Kreisklasse gemeinsam mit Heiner Langen (TuSG Ritterhude). „Kartenkönig“ war bis zur Saisonunterbrechung Ingo von Oesen (TSV Steden/Hellingst) mit 19 Gelben Karten in drei Partien (Schnitt: 6,33 pro Spiel). Dicht gefolgt von Uwe Lindemann (28 Gelbe Karten/zwei Gelb-Rote Karten/eine Rote Karte; Schnitt in fünf Spielen: 6,20) und Julia Lühring (11/1/0; Schnitt in zwei Spielen: 6,00). Die Auswertung umfasst insgesamt 61 Schiedsrichter.

Sechsmal Rot in einem Spiel

„Für mich ist die Saison eigentlich so gelaufen wie erwartet. Die Mannschaften, die ich im Vorfeld als fair eingeschätzt habe, sind auch meistens diejenigen, die in den Spielen, die ich geleitet habe, mit ganz wenig oder gar keinen Karten bei mir durchgekommen sind“, erklärte Heiko Junge. Der 54-jährige Referee, Osterholzer Schiedsrichter des Jahres 2017, hält dennoch zumindest einen ziemlich denkwürdigen (Negativ-)Rekord. Im Punktspiel der 3. Kreisklasse Osterholz zwischen dem FC Worpswede III und dem FC Hambergen III zückte Heiko Junge am 4. Oktober 2015 gleich sechsmal die Rote Karte.