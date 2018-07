Minute einen Aussetzer. Er trat nach einem langen Ball über denselbigen, sodass Niko Grabowski aus spitzem Winkel abziehen durfte. Lukas Rademacher kratzte die Kugel jedoch für seinen geschlagenen Tormann von der Linie.

Nur eine Minute hiernach war die verdiente Gäste-Führung dann aber doch fällig: Die Abwehr der Schwarz-Weißen ließ sich dabei von einem schnell ausgeführten Freistoß überrumpeln. Goalgetter Grabowski war mit seinem 25. Saisontor zum 1:0 zur Stelle. Sieben Minuten vor der Pause schob Tim Klowat den Ball freistehend zur Vorentscheidung an Thomas Dubiel vorbei.

Erst nach dem Seitenwechsel kämpften sich die Hausherren gegen das spielerisch reifere Team so richtig ins Geschehen. Zunächst ließ Dubiel aber noch einmal Grabowski nach einem Solo bravourös abblitzen (56.). Dann hob Bokels Adama Barry die Kugel nach einem Zuspiel von Sven Bedürftig über TSV-Keeper Niklas Stanze, aber auch über den Kasten hinweg (65.).

Im Gegenzug wuchtete Niko Grabowski den Ball mit großer Kraft auf Thomas Dubiel, von dessen Händen das Leder zum 3:0 über die Linie sprang. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern brachte Kevin Lüdemann die Platzherren auf 1:3 heran (74.). Doch nur 120 Sekunden später stellte Niko Grabowski mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag wieder den alten Abstand her. Matthias Nintzel sorgte zehn Minuten vor Schluss für den 5:1-Endstand. „Der MTV hat das letzte Heimspiel der Saison auch in dieser Höhe verdient verloren“, bilanzierte Bokels Claus Mangels.