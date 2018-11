Letzte Chance: Kjell Scheper (hinten rechts) schießt einen Freistoß an den Pfosten, Heeslingens Keeper wäre chancenlos gewesen. (THIEMANN)

Scharmbeckstotel. Fußballerisch war das kein Leckerbissen zwischen dem ATSV Scharmbeckstotel und dem Heeslinger SC II. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Bezirksliga-Duell über weite Strecken und sorgten im zweiten Durchgang mit hitzigen Zweikämpfen für wenig Spielfluss. Den Gästen aus Heeslingen reichte letztlich die frühe 1:0-Führung zum knappen Sieg.

Und dabei hatte der ATSV Scharmbeckstotel stark begonnen. Mutig griffen die Schwarz-Gelben immer wieder an, verteidigten clever. Den ersten Torschuss der Partie hatten aber die Gäste aus dem Landkreis Rotenburg. ATSV-Keeper Nils Sievert wehrte einen Fernschuss von Nico Finke wunderbar zur Ecke ab. Syuleyman Shakirov brachte den Standard anschließend rein und Scharmbeckstotel bekam den Ball einfach nicht weg. Nachdem die Kugel zweimal hin- und her gesprungen war, landete sie bei Arne Wülpern, der sich nicht zweimal bitten ließ und zum 1:0 einschoss (9.). Anschließend verflachte die Partie zusehends. Scharmbeckstotel fehlte nun etwas der Zug, der Rückstand war ein deutlicher Dämpfer für die Mannen von Trainer Philipp Meinke, die dann auch noch ohne Johann Boger weitermachen mussten. Für den verletzten Stürmer kam Timo Wilken schon nach zwölf Minuten.

Keine Offensivideen

Heeslingens Oberliga-Reserve hatte aber auch keine wirklichen Ideen, die Defensive der Gastgeber auszuhebeln, sodass es meist nach Fernschüssen gefährlich wurde. Sievert war aber immer auf dem Posten, auch als Arouna Ahizi plötzlich völlig frei vor ihm auftauchte, am ATSV-Schlussmann aber nicht vorbeikam.

Im zweiten Abschnitt schien Scharmbeckstotel dann wie ausgewechselt, spielte wieder mutiger nach vorne. Doch das Spiel wurde auch hitziger. Der sehr umsichtige Schiedsrichter Ole Mehrtens (Beverstedt) war bis zur 53. Minute ohne Verwarnung ausgekommen, verteilte dann aber noch sieben Gelbe Karten. Wobei Ahizi nach einem Griff ins Gesicht von Viateslav Dederer eigentlich hätte vom Platz gestellt werden müssen (69.).

Großchancen erspielte sich Scharmbeckstotel trotz zunehmenden Drucks nicht. Alexander Kistner versuchte es per Linksschuss mal aus der Distanz, mal brauchten Magnus Siewert und Nelson Mawi auf außen zu lange, den Ball reinzubringen. Richtig gefährlich wurde es nur einmal kurz vor Schluss, als Kjell Scheper sich das Spielgerät zum Freistoß fast bei der Eckfahne hinlegte und den Ball anschließend mit rechts an den Pfosten schlenzte. Anschließend scheiterte Dederer aus spitzem Winkel noch mal an Heeslingens Torwart Maximilian Kühne, dann war Schluss. Die Gäste zeigten sich erleichtert, den Dreier aus Scharmbeckstotel mitgenommen zu haben und Philipp Meinke war erwartungsgemäß enttäuscht: „In der zweiten Halbzeit hatten wir sie im Sack. Von der Grundlinie spielen wir aber einfach noch zu selten rein.“ Meinke war insbesondere mit der zweiten Halbzeit seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Einen Punkt hätten wir hier mindestens verdient gehabt.“