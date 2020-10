Gnarrenburg. „Wegen der vielen Corona-Fälle in der Gemeinde Gnarrenburg wurde unsere Halle in Gnarrenburg für zwei Wochen geschlossen und wird erst am Montag wieder geöffnet“, informiert SG-Spielerin Joanna Kullik. Der Landkreis Rotenburg hatte für die Einheitsgemeinde Gnarrenburg aber ohnehin in einer Allgemeinverfügung die Ausübung jeglichen Mannschaftssports bis einschließlich 25. Oktober untersagt. Sport ist bis dahin nur zulässig, wenn dieser kontaktlos mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Personen durchgeführt werden kann. „Wir versuchen aktuell, den Heimspieltermin auf Ende Januar oder Mitte Februar zu verschieben“, verrät Kullik. Sein nächstes Spiel bestreitet der Titelverteidiger und derzeitige Zweite erst am 21. November bei der TSG Westerstede.